MotoGP GP Spagna 2023, il programma del Gran Premio: date, orari, circuito La guida al Gran Premio di Spagna della MotoGP 2023 di scena sul circuito di Jerez de la Frontera dal 28 al 30 aprile: il programma con date e orari delle sessioni in pista e le caratteristiche del tracciato spagnolo su cui si correrà il quarto round stagionale del Motomondiale.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo la gara di Austin vinta da Rins la MotoGP torna in pista per il quarto appuntamento del Mondiale 2023 e fa tappa per la prima volta in stagione in Europa: da venerdì 28 a domenica 30 aprile infatti il Motomondiale è di scena sul circuito di Jerez de la Frontera per il GP di Spagna. Il programma del quarto weekend stagionale della classe regina è quello delineato dal nuovo format: il venerdì i piloti della MotoGP (ma anche di Moto2 e Moto3) scendono in pista per le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), il sabato mattina poi è la volta delle Libere 3 e delle qualifiche con Q1 e Q2 mentre nel pomeriggio, solo per la top-class c'è la Sprint Race, la domenica come da tradizione si chiude con la gara che assegnerà il bottino più considerevole di punti iridati. Senza dover fare i conti con il fuso orario, gli orari delle varie sessioni sulla pista spagnola torneranno ad essere quelli canonici, stesso discorso per gli orari della diretta TV e il live streaming su Sky e la trasmissione gratis in chiaro su TV8.

Diversi gli spunti interessanti alla vigilia del GP di Spagna dove si arriva con Marco Bezzecchi ancora leader della classifica iridata dopo che il campione in carica Pecco Bagnaia è caduto anche ad Austin. Diversi i piloti che arrivano a Jerez de la Frontera in condizioni fisiche da verificare: su tutti l'altro alfiere della squadra ufficiale Ducati Enea Bastianini. Già certa invece l'assenza di Marc Marquez (che ancora attende di sapere se deve scontare o meno la penalità di due long lap penalty nella prossima gara) che ha dato nuovamente forfait per i problemi fisici seguiti al brutto incidente di cui è stato protagonista nella prima corsa stagionale.

Le prove libere al venerdì

Il programma del GP di Spagna della MotoGP 2023 si aprirà venerdì 28 aprile alle ore 10:45 (ora italiana) con la prima sessione di prove libere che durerà 45 minuti. Le Libere 1 della classe regina sul circuito di Jerez de la Frontera saranno precedute dalle FP1 di Moto3 (dalle 09:00 alle 09:35) e da quelle della Moto2 (dalle 09:50 alle 10:30). Nel pomeriggio i piloti della classe regina torneranno sulla pista spagnola per le FP2 (che durano un'ora e dopo le quali si stilerà la classifica cumulativa dei tempi) il cui inizio è in programma quando in Italia saranno le ore 15:00. Anche in questo caso prima ci sarà la seconda sessione di prove libere della classe di minor cilindrata (alle 13:15) e quella della classe di mezzo (alle 14:05).

Le qualifiche al sabato

L'azione sul circuito di Jerez de la Frontera per i piloti della MotoGP riprenderà poi sabato 29 aprile alle ore 10:10 (ora italiana) quando va in scena la mezzora di prove libere che precede le qualifiche che inizieranno invece alle ore 10:50 con la Q1 e proseguiranno con la Q2 a partire dalle 11:15 e stabiliranno la pole position e la griglia di partenza della Sprint Race e della gara del GP di Spagna. Per la Moto3 e la Moto2 invece le FP3 cominciano rispettivamente alle 08:40 e alle 09:25 e le qualifiche alle 12:50 e alle 13:45.

La Sprint Race al sabato pomeriggio

Nel pomeriggio di sabato 28 aprile sul circuito di Jerez de la Frontera andrà in scena la quarta Sprint Race stagionale della MotoGP. La partenza della mini-gara da 12 giri del GP di Spagna che assegna i punti iridati ai primi nove classificati è fissata infatti quando in Italia saranno le ore 15:00.

La gara di domenica

L'atto conclusivo del weekend del GP di Spagna, quarto round del Mondiale della MotoGP 2023, andrà in scena domenica 30 aprile con la gara tradizionale da 25 giri che assegna il maggior numero di punti iridati. Il warm-up è alle 10:45 mentre la partenza della gara della classe regina sul circuito di Jerez de la Frontera è fissata alle ore 15:00. Questo difatti l'orario italiano in cui i piloti della della top class scatteranno dalla griglia di partenza del tracciato spagnolo per disputare la quarta gara stagionale. Alle 12:00 invece il via della gara della Moto3 e alle 13:15 la partenza della corsa della Moto2.

Il circuito di Jerez de la Frontera

Anche quest'anno ad ospitare il GP di Spagna della MotoGP sarà il circuito di Jerez de la Frontera intitolato ad Angel Nieto. Quello situato vicino a Cadice in Andalusia è un tracciato di 4,4 chilometri, con 8 curve a destra, 5 a sinistra e il rettilineo più lungo che misura 607 metri.

Secondo i tecnici Brembo, fornitore degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il circuito di Jerez è un tracciato altamente impegnativo per i freni: le frenate sono 10 per un totale di 31 secondi al giro. Delle 10 frenate due sono considerate molto impegnative, cinque sono di media difficoltà mentre le restanti tre sono scarsamente impegnative.

La staccata alla curva 6 è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti con le moto che ci arrivano a 300 km/h ed entrano in curva a 72 km/h dopo 5,6 secondi di decelerazione durante i quali sono soggetti a 1,8 G di decelerazione. Il record della pista nelle qualifiche della MotoGP appartiene a Pecco Bagnaia che nel 2022 ha conquistato la pole fermando il cronometro sull'1'36.170, del piemontese della Ducati anche la miglior tornata di sempre durante la gara con l'1'37.669 fatto registrare nell'ultimo GP di Spagna.