MotoGP Americhe oggi a Austin, orari TV8 e Sky della gara: dove vederlo in TV e streaming. Bagnaia in pole

La gara di oggi del GP delle Americhe della MotoGP sì disputerà sul circuito di Austin. Quello texano è un tracciato di 5,5 chilometri, con 9 curve a destra, 11 a sinistra e il rettilineo più lungo che misura 1200 metri.

Secondo i tecnici Brembo, fornitore degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il Circuit of The Americas (COTA) è un tracciato mediamente impegnativo per i freni: le frenate sono dieci per un totale di 37 secondi al giro. Delle dieci frenate tre sono considerate altamente impegnativa per i freni, tre sono di media difficoltà mentre le restanti quattro sono scarsamente impegnative. La staccata alla curva 12 è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti con le moto che ci arrivano a 339 km/h ed entrano in curva a 65 km/h dopo 6,8 secondi di decelerazione.

Per la gara della MotoGP ad Austin di oggi sono previsti 20 giri dopo il via e il totale che raggiungeranno i piloti in pista sarà di 110,2 km. Il record della pista sul giro secco appartiene a Jorge Martin che lo scorso anno su questo tracciato in qualifica ha fermato il cronometro sul 2'02″039 mentre a far segnare il giro più veloce di sempre in gara è stato Enea Bastianini che nella corsa del 2022 ha percorso l'intero tracciato in 2″03.521. A conquistare il maggior numero di vittorie al COTA, con ben sette successi nelle nove volte in cui la MotoGP ha corso ad Austin, è invece Marc Marquez che però oggi non potrà migliorare il suo score.