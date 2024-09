video suggerito

L'impressionante video dell'incidente tra Bagnaia e Marquez che mostra cosa ha davvero rischiato Pecco Un video che circola sui social che mostra l'incidente tra Pecco Bagnaia e Alex Marquez al GP di Aragon della MotoGP 2024 da un'inedita prospettiva evidenzia gli enormi rischi corsi dal pilota piemontese mentre si trovava incastrato sotto la moto dello spagnolo.

A cura di Michele Mazzeo

Che il motociclismo è uno sport pericoloso e che chi lo pratica mette in conto un'elevata quantità di rischio è cosa risaputa e, al netto dei grandi passi in avanti fatti in termini di sicurezza, inevitabilmente lo è in quella che è la sua espressione massima, vale a dire la MotoGP dove i piloti si sfidano su bolidi che superano i 360 km/h. Eppure tra una tragedia e l'altra sembra quasi ci si dimentichi dei rischi che corrono questi ragazzi ogni volta che scendono in pista, poi però a far tornare la memoria a tutti ci pensano episodi come quello andato in scena durante l'ultima gara del GP di Aragon che se da un lato verrà ricordato per il ritorno alla vittoria di Marc Marquez dopo quasi tre anni di digiuno, dall'altro per il bruttissimo incidente che ha visto protagonisti Pecco Bagnaia e Alex Marquez.

Le polemiche sulle responsabilità, le accuse reciproche, le difese e controdifese di amici, colleghi e parenti, le risposte affidate a post social nonché la salomonica decisione dei Commissari FIM riguardo l'episodio nel post-gara hanno spostato i riflettori dalla pericolosità dell'incidente e da cosa hanno rischiato i piloti coinvolti, usciti per fortuna senza alcuna conseguenza fisica da un impatto che solo a vederlo dalla TV mette i brividi.

E, proprio allo scopo di riportare l'attenzione sul vero tema di questa vicenda, cioè i rischi corsi dai piloti della MotoGP, non si può non mettere in evidenza un video dell'incidente che circola sui social network che mostra ciò che davvero ha rischiato Pecco Bagnaia dopo essere stato travolto dalla Desmosedici di Alex Marquez mentre battagliavano per la terza posizione nel GP di Aragon.

Le riprese aeree dal lato interno della curva dove si è verificato l'incidente, viste in slow motion, difatti ci permettono di capire esattamente cosa è successo in quei concitatissimi attimi. Per fortuna (sembra un paradosso ma è così), mentre ruzzolavano verso l'esterno della pista, il pilota italiano è rimasto incastrato sotto la parte carenata della moto dello spagnolo con la schiena (e non con la testa) e con le mani libere e per fortuna, nel momento in cui si è passati dall'asfalto alla ghiaia e la moto del team Gresini è sobbalzata, la sua mano destra è sfilata sotto la ruota posteriore che stava ancora girando all'impazzata (un puro caso che non sia finita tra i raggi).

Questo video dunque rende ancora più evidenti gli enormi rischi corsi da Pecco Bagnaia nell'incidente con Alex Marquez durante la gara del GP di Aragon della MotoGP. Solo una serie di fortunate coincidenze ha di fatto permesso al campione del mondo in carica di uscire indenne dal brusco impatto. Un sospiro di sollievo per tutti ovviamente. Un lieto fine per una vicenda che ci permette di riflettere, senza per forza aspettare la prossima tragedia, sui rischi che corrono i motociclisti ogni qualvolta scendono in pista e magari trovare delle ulteriori soluzioni affinché questi rischi vengano ridotti.