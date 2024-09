video suggerito

Bagnaia furibondo racconta cosa ha fatto Alex Marquez dopo l’incidente: non se lo aspettava Bagnaia dopo l’incidente con Marquez nel GP Aragon racconta cosa è successo. La reazione dello spagnolo lo ha stupito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

108 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pecco Bagnaia è amareggiato dopo l'incidente con Alex Marquez che ha messo entrambi i piloti fuori gioco nel GP Aragon di MotoGP. Il pilota della Ducati che ha perso ulteriore terreno dal leader della classifica mondiale Martin, è rimasto interdetto di fronte alla reazione dello spagnolo dopo lo schianto. Bagnaia si aspettava le scuse e invece si è ritrovato a fare i conti con una reazione stizzita di Marquez.

Bagnaia stupito da Marquez dopo l'incidente di Aragon, niente scuse

Dopo aver approfittato di un errore dell'avversario, Pecco l'ha superato finendo poi però per essere agganciato da lui. Ha rischiato groppo il campione del mondo in carica ritrovatosi sotto la moto di Alex. A Sky il racconto di cosa è successo al termine della gara: "Non ci siamo parlati, non mi ha neanche guardato in faccia. È passato prima, diciamo che sono situazioni spiacevoli. Vai lungo, vedi che il pilota che hai dietro ti sta passando, perché lo vedi… non è vero che non hai visto".

La dinamica dell'incidente secondo Bagnaia

A detta di Bagnaia, la telemetria conferma l'errore di Alex Marquez che ha aperto il gas creando una situazione di pericolo culminata nell'incidente: "Dai un colpo di gas perché l’ho sentito e abbiamo visto anche la telemetria e mi vieni addosso pieno. Diciamo che non è il massimo. Io ho approfittato di un suo errore per mettermi davanti, forse ho sbagliato a non considerare chi fosse visto che ne succedono diverse".

Come ha reagito Marquez quando ha incontrato Bagnaia dopo la caduta

È dispiaciuto Bagnaia anche perché dopo quello che a suo dire è un errore si aspettava almeno un passo indietro a freddo. E invece Marquez lo ha addirittura apostrofato in malo modo: "È stato un peccato, perché già è stato un week-end difficile con una partenza dalla piazzola completamente sporca. Stavo recuperando e andavo molto più forte, quindi peccato. Quando uno ti prende pieno di solito si scusa, invece lui mi ha mandato anche a cagare. Quindi diciamo che abbiamo una visione delle cose abbastanza diverse, ma la dinamica è abbastanza chiara. Avrà le sue ragioni dai".

In chiusura il ducatista che ha rivelato di sentire dolore alla spalla sinistra, ma di non avere niente di rotto ha spiegato quanto accaduto in pista, sottolineando ulteriormente l'errore di Marquez: "Quando io ero davanti eravamo ancora dritti non avevamo iniziato la curva a destra. Sono entrato e ho fatto la traiettoria anche abbastanza larga perché sapevo che ero dentro, ma la mia velocità era talmente superiore che sapevo che l’avrei sfilato via. Ma una volta che siamo entrati ho sentito io che ha dato il colpo di gas e ho voluto vedere la telemetria, per capire cosa avesse fatto e lui non ha chiuso il gas fino a quando non era per terra".