Marc Marquez pigliatutto anche in Argentina, sua anche la seconda pole della MotoGP 2025: Bagnaia 4°

Marc Marquez conquista la pole position anche nelle qualifiche del GP d'Argentina della MotoGP 2025: lo spagnolo precede il fratello Alex e il sorprendente Zarco con la Honda. Quarto Pecco Bagnaia.

A cura di Michele Mazzeo

Marc Marquez prosegue il suo percorso netto da quando è arrivato nel team Factory della Ducati. L'otto volte campione del mondo abbatte il muro dell'1'37" (1:36.917), distrugge il vecchio record ella pista e conquista la pole position anche nelle qualifiche del GP d'Argentina, secondo round del mondiale della MotoGP 2025. E, come accaduto a Buriram, anche a Termas de Rio Hondo precede il fratello Alex che dimostra ancora un ottimo feeling con la GP24 del team Gresini. A completare la prima fila della griglia di partenza della Sprint Race e della gara della domenica, questa volta, non c'è Pecco Bagnaia (che partirà 4°) bensì il sorprendente Johann Zarco che riporta dunque una Honda (quella del team LCR) nelle posizioni di testa in una qualifica della classe regina del Motomondiale dopo quasi due anni di assenza.

Ad aggiungersi alla compagine delle Ducati presenti nel decisivo Q2 al termine del Q1 è stato Franco Morbidelli del team VR46 che si è guadagnato, insieme all'alfiere della Honda Joan Mir, uno degli ultimi due posti disponibili per la fase cruciale delle qualifiche e partirà dalla ottava casella della griglia di partenza (dietro anche a Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio e Fabio Quartararo) sia nella Sprint Race di sabato sera che nella gara lunga del GP d'Argentina della domenica. Marco Bezzecchi primo pilota dell'Aprilia (ancora orfana del campione del mondo in carica Jorge Martin) con il nono miglior tempo del Q2: il riminese scatterà dunque appena davanti la quarta fila composta da Joan Mir, Brad Binder e Alex Rins.

La griglia di partenza del GP d'Argentina della MotoGP 2025: i risultati delle qualifiche

1ª fila: M. Marquez (Ducati), A. Marquez (Gresini Ducati), Zarco (LCR Honda)

2ª fila: Bagnaia (Ducati), Acosta (KTM), Di Giannantonio (VR46 Ducati)

3ª fila: Quartararo (Yamaha), Morbidelli (VR46 Ducati), Bezzecchi (Aprilia)

4ª fila: Mir (Honda), Binder (KTM), Rins (Yamaha)

5ª fila: Miller (Pramac Yamaha), Aldeguer (Gresini Ducati), Ogura (Trackhouse Aprilia)

6ª fila: Marini (Honda), Oliveira (Pramac Yamaha), Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia)

7ª fila: Chantra (LCR), Vinales (Tech3 KTM), Bastianini (Tech3 KTM)

8ª fila: Savadori (Aprilia)