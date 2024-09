video suggerito

Bagnaia buttato fuori da Alex Marquez ad Aragon, incidente pauroso in MotoGP: gli è salito sopra Tremendo incidente tra Bagnaia e Marquez durante il GP Aragon di MotoGP in Spagna. Il pilota italiano si è ritrovato sotto la moto dell’avversario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

175 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il GP Aragon di MotoGP è stato contraddistinto dal tremendo incidente tra Pecco Bagnaia e Alex Marquez. A cinque giri dal termine il pilota campione del mondo in carica e quello del Gresini Racing sono entrati in rotta di collisione in malo modo. Il primo ha rischiato grosso finendo di fatto sotto la moto del secondo. Uno schianto che ha conseguenze importanti anche in ottica classifica mondiale. Il secondo posto di Martin alle spalle di Marc Marquez, permette a Jorge di allungare su Bagnaia.

L'incidente tra Bagnaia e Alex Marquez nel GP Aragon, cosa è successo

Nel finale del Gran Premio di Spagna, Bagnaia stava cercando di recuperare posizioni ed era sulle tracce di Alex Marquez al quale aveva rosicchiato secondi giro dopo giro. Un errore dello spagnolo, finito largo dopo una curva aveva spianato la strada a Pecco che aveva passato il suo avversario. Subito dopo Pecco ha stretto la traiettoria ed è stato agganciato da Marquez.

L'impatto ha generato una pericolosissima carambola, con Bagnaia che si è ritrovato sotto la Ducati del team Gresini, strisciando per alcuni metri sul tracciato prima di finire nella ghiaia rotolando come Marquez. Entrambi i piloti hanno esternato la loro delusione e frustrazione per l'incidente, portando anche sulle tute i segni dell'accaduto.

Come sta Bagnaia dopo l'incidente con Alex Marquez

Grande preoccupazione per Bagnaia dopo l'incidente con Marquez. Il pilota della Ducati è sembrato avere le conseguenze peggiori, dopo che la moto di Alex Marquez gli è passata sopra. I problemi al braccio fortunatamente sono stati scongiurati dai primi esami che hanno evidenziato solo forti contusioni e nessuna frattura.

La nuova classifica mondiale di F1, i punti di distacco tra Bagnaia e Martin

In attesa dell'investigazione sull'incidente Bagnaia-Marquez, Pecco deve fare i conti con una classifica che torna a farsi complicata. Infatti ora i punti di distacco tra Bagnaia e il leader della graduatoria mondiale Martin sono 23.