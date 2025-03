video suggerito

Marc Marquez di un altro pianeta nelle prequalifiche della MotoGP ad Austin: Bagnaia in Q2 col brivido Marc Marquez domina le prequalifiche del GP delle Americhe della MotoGP 2025 rifilando distacchi abissali a tutti gli altri piloti Ducati: il suo compagno di squadra Pecco Bagnaia si salva per un soffio centrando nel finale l'ultimo posto disponibile per l'accesso diretto al Q2 delle Qualifiche sul circuito di Austin.

A cura di Michele Mazzeo

È un Marc Marquez spaziale quello visto nella seconda sessione di prove libere del GP delle Americhe della MotoGP 2025 andate in scena sull'amatissimo circuito di Austin. Dopo la brutta caduta nelle FP1, nelle prequalifiche l'otto volte campione del mondo ha messo in mostra tutto il suo potenziale sulla pista texana (dove ha vinto 7 delle 11 gare della classe regina del Motomondiale disputatesi) asfaltando la concorrenza delle altre Ducati rifilando, su un tracciato ancora umido per la tanta pioggia caduta nel corso della giornata, distacchi abissali girando su ritmi insostenibili per tutti gli altri.

Lo spagnolo, guida infatti, la compagine dei piloti in sella ad una Desmosedici della casa di Borgo Panigale che al termine delle prequalifiche hanno occupato le prime cinque posizioni della classifica dei tempi conquistando agevolmente la qualificazione diretta al Q2 delle Qualifiche che vanno in scena al sabato. In seconda posizione, alle spalle dell'alfiere del team Factory, staccato di oltre sette decimi, c'è infatti il pilota della VR46 Fabio Di Giannantonio che ha preceduto il compagno di squadra Franco Morbidelli (penalizzato dall'apertura improvvisa dell'airbag della sua tuta durante uno dei dei suoi migliori giri lanciati) e i due centauri del team Gresini, Alex Marquez e il sorprendente rookie Fermin Aldeguer.

Con il debuttante spagnolo, oltre alla top-5, si chiude anche la lista di piloti che sono riusciti a stare sotto il secondo di ritardo dall'impressionante tempo messo a referto da Marc Marquez. Sesto infatti è Jack Miller che la Yamaha Pramac che precede le KTM di Pedro Acosta e Maverick Vinales (vincitore qui lo scorso anno con l'Aprilia) e la Honda di Joan Mir. Si salva per un soffio, conquistando l'ultimo posto disponibile per guadagnarsi l'accesso diretto al Q2 delle Qualifiche, l'altro alfiere del team Factory della Ducati, vale a dire Pecco Bagnaia che chiude con la decima miglior prestazione cronometrica della sessione con un distacco di un secondo e mezzo dal compagno di squadra ma con quei 120 millesimi di secondo di vantaggio su Fabio Quartararo che gli hanno consentito di ottenere il decimo posto finale.

Dovranno invece passare dal Q1 tutti gli altri piloti della MotoGP di scena ad Austin per il GP delle Americhe, compreso Brad Binder, il rookie che fin qui ha meglio performato in questo avvio di stagione, Ai Ogura, quell'Alex Rins capace sul circuito texano sinistrorso di vincere nel 2023 e gli italiani Marco Bezzecchi, Luca Marini, Enea Bastianini e Lorenzo Savadori.

La classifica delle prequalifiche del GP delle Americhe della MotoGP 2025 ad Austin

Marc Marquez (Ducati) 2'02.929 Fabio Di Giannantonio (VR46) +0.736 Franco Morbidelli (VR46) +0.837 Alex Marquez (Gresini) +0.882 Fermin Aldeguer (Gresini) +0.973 Jack Miller (Pramac) +1.024 Pedro Acosta (KTM) +1.170 Maverick Viñales (Tech3) +1.332 Joan Mir (Honda) +1.413 Francesco Bagnaia (Ducati) +1.530 Fabio Quartararo (Yamaha) +1.650 Brad Binder (KTM) +1.832 Marco Bezzecchi (Aprilia) +1.841 Ai Ogura (Trackhouse) +2.002 Luca Marini (Honda) +2.035 Raul Fernandez (Trackhouse) +2.184 Alex Rins (Yamaha) +2.358 Enea Bastianini (Tech3) +2.406 Agusto Fernandez (Pramac) +2.998 Johann Zarco (LCR) +3.052 Somkiat Chantra (LCR) +3.564 Lorenzo Savadori (Aprilia) +3.993