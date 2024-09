La reazione di Marc Marquez all’incidente tra Bagnaia e suo fratello: trova subito una spiegazione

video suggerito

Fabrizio Rinelli

L'incidente tra Pecco Bagnaia e Alex Marquez a cinque giri dal termine del GP di MotoGP ad Aragon ha caratterizzato la gara dominata e vinta da Marc Marquez. La moto del pilota spagnolo del Gresini Racing è praticamente salita sopra il campione del mondo costretto a strisciare per alcuni metri sul tracciato prima di finire nella ghiaia rotolando come Marquez. Una carambola tremenda rivista al monitor proprio da Marc Marquez subito dopo la gara. Lo spagnolo, insieme a Martin ed Acosta hanno commentato provando a capire di chi fosse stata la colpa.

"Non l'ha visto. Mio fratello non l'ha visto – ha commentato Marc Marquez a cui ha risposto anche Martin – Certo, tuo fratello era dentro". I tre hanno sottolineato alcuni dettagli relativi all'impatto: "Non l'hai visto, ovviamente – ha proseguito ancora il Caproncito -. Quando sei inclinato in quel modo è molto difficile vedere fuori". Un incidente che ha visto finire a entrambi la gara fortunatamente senza conseguenze dal punto di vista fisica. In classifica invece il secondo posto di Martin ha permesso allo spagnolo di allungare su Pecco.

L'incidente di Bagnaia ha avuto forti conseguenze in classifica generale

Con questo risultato di fatto Bagnaia chiude il GP di Aragon a 23 punti da Jorge Martín. Un risultato che rappresenta un vero duro colpo per la classifica del pilota della Ducati.Davvero incredibile quanto accaduto dunque sul tracciato di Aragon. E mentre Bagnaia si dispera anche Alex Marquez sottolinea la sua versione dei fatti sull'incidente: "Non l'ho visto e non potevo fare nulla di diverso, solo lui poteva evitarlo – ha evidenziato lo spagnolo nell'intervista rilasciata a Sky -. Bastava che mi lasciasse un metro e non sarebbe successo niente".

Bagnaia finito sotto la moto di Alex Marquez.

Le parole di Alex Marquez subito dopo l'incidente con Bagnaia

Alex Marquez sottolinea come i due non si siano minimamente parlato subito dopo l'incidente: "Non sono arrabbiato con Pecco, capisco che si stia giocando il Mondiale e lo rispetto – ha detto –. Lui non mi ha chiesto scusa e non l'ho fatto nemmeno io: abbiamo due versioni diverse". Di fatto la versione dei fratelli Marquez e di Martin sulla dinamica dell'incidente è stata la stessa anche da parte dei commissari che hanno chiaramente investigato sull'incidente. Sicuramente però la dinamica della caduta di Bagnaia sotto la moto di Alex Marquez è stata davvero spaventosa.