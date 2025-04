Marc Marquez spietato pure con il fratello Alex: “L’incidente è colpa mia. Non se lo aspettava”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Marc Marquez non si ferma più. Ennesimo successo per lo spagnolo in sella alla Ducati. Nell'ultimo Gran Premio di MotoGP in Qatar il Cabroncito centra la per la terza volta in questa stagione l’en plein pole position, vittoria Sprint e vittoria del GP. Si tratta della settima vittoria in 8 gare fra Sprint e Gran Premi in questo 2025 pazzesco per Marquez. Deciso ad andare avanti senza sosta verso la conquista del titolo, Marquez sembra non volere alcun ostacolo davanti a sé, nemmeno suo fratello Alex speronato alla partenza e messo ko proprio dal colpo di Marc. Marquez ha ammesso la sua responsabilità nell'incidente che ha coinvolto suo fratello minore avvenuto all'uscita della prima curva della gara di domenica.

Marc ha preso il comando alla prima curva, ma ha tagliato la strada ad Alex a velocità inaspettatamente bassa all'uscita della curva a destra. Questi ha causato un contatto e lievi danni alla carrozzeria per entrambe le Ducati. Alex ne esce con le ossa rotte mentre Marc è andato poi dritto verso la vittoria. La sua caÈ rica non ha limiti e non risparmia nessuno, nemmeno suo fratello. Ma Marquez ha poi ammesso le sue colpe. L'attuale leader del Mondiale dimostra di non volersi fermare davanti a nulla, mirando alla vittoria anche guidando in condizioni estreme mettendo a repentaglio la sicurezza sua e di suo fratello.

Alex e Marc Marquez sul podio.

"Sì, il contatto con Alex è stato un po' più un mio errore che un suo – ha ammesso Marc -. Ho aperto il gas e ho sentito che il posteriore stava andando, così poi ho chiuso di nuovo il gas. Non se l'aspettava". Lo scontro inizialmente aveva fatto perdere la posizione sia a Marc che ad Alex lasciando a Franco Morbidelli la possibilità di prendere il comando della gara a bordo della sua VR46. "È stato un po' un mio errore – ha ribadito ancora Marc Marquez che poi ha aggiunto al termine della gara -. Fortunatamente per entrambi, siamo rimasti in sella alle nostre moto".

Marc e Alex Marquez in pista.

Alex Marquez a sua volta ammette di aver sbagliato dopo l'incidente con Di Giannantonio

Alex Marquez alla fine è riuscito a concludere solo settimo. Avendo iniziato la giornata a due punti dal fratello, ora lo segue di 17 punti, ma rimane secondo in classifica. Lo stesso Alex è stato poi protagonista di un incidente con Di Giannantonio: "È stato un mio errore, è una mia responsabilità. E quando si commette un errore nella vita, bisogna accettarlo – ha spiegato Alex Marquez -. Ho provato a parlare con Fabio dopo la gara, ma la sua squadra mi ha detto che non era il momento giusto. Capisco".