Leclerc stupito dopo la pole dell’Hungaroring: “Non ho capito niente di quello che è successo”

Charles Leclerc ha realizzato una pole position tanto fantastica quanto inaspettata all'Hungaroring. Sembrava tutto apparecchiato per l'uno – due McLaren, e invece Piastri e Norris sono stati spazzati via dal pilota monegasco che regala la prima pole del 2025 alla Ferrari. Bravo, bravissimo Leclerc che dopo aver ottenuto la pole position ha detto candidamente di non spiegarsi questo risultato, così come, per la verità, pure quelli della McLaren, ma per motivi differenti.

Lo stupore di Leclerc per la pole dell'Hungaroring

Leclerc è un'animale da qualifica. Bisogna sempre piegarlo. Le McLaren però sembravano favoritissime per la pole in Ungheria, dove però all'ultimo sia Norris che Piastri sono miseramente crollati. Probabilmente la temperatura della pista che si è abbassata non li ha aiutati. Ma tutto ciò non toglie la portata della pole di Leclerc, che si è messo davanti a tutti. Pole numero uno della stagione, prima per la Ferrari dopo nove mesi. Quando si è trovato a parlare della sua pole il monegasco ha sorriso dicendo: "Non ho capito niente di quello che è successo oggi. Non riesco a descrivere questa pole con le parole".

Charles pensa già alla gara: "Farò tutto il possibile per mantenere il primo posto"

Poi ha continuato descrivendo quest'ora di Qualifiche dell'Hungaroring che è già storia della Formula 1: "L'intera sessione di Qualifiche è stata estremamente difficile. È stato difficile qualificarsi per la Q2, e ancora più difficile qualificarsi per la Q3. Poi le condizioni sono cambiate, avevo bisogno di un giro pulito per finire terzo e invece sono primo: non riesco a credere al risultato. È probabilmente una delle migliori pole position che abbia mai ottenuto, perché è incredibile quanto sia stata inaspettata".

Gioia enorme, ma Charles è già proiettato a quello che sarà domani: "Farò tutto il possibile per mantenere il primo posto domani e questo dovrebbe rendere la gara più facile per noi".