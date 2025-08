Leclerc fa una pole fantascientifica all’Hungaroring: Charles batte le McLaren, Hamilton dodicesimo

Charles Leclerc ha fatto la pole position al GP Ungheria. Una cosa mostruosa e bellissima per la Ferrari. Leclerc ha beffato Piastri e Norris. Verstappen ottavo. Delusione Hamilton, solo dodicesimo.

Q1: si parte con le nuvole. Albon scende in pista per primo. Piastri si piazza subito al comando, le Mercedes poi lo seguiranno. Hamilton meglio di Leclerc nel primo tentativo. Verstappen invece scivola tredicesimo ed è costretto a fare un altro tentativo. Alonso balza al comando, Hadjar balza per un attimo tra i primi tre, bene Bortoleto. Leclerc e Hamilton passano in scioltezza. Verstappen è undicesimo, Piastri primo. Escono Tsunoda, Gasly, Ocon, Hulkenberg e Albon.

Q2: quando inizia la sessione arriva la pioggia. I primi piloti a scendere sono avvantaggiati perché corrono sull'asciutto. Gli ultimi a uscire sono dai box sono quelli di Ferrari e McLaren che devono sperare che non diluvi mentre si portano sul rettilineo per dare il via al loro giro. Va tutto liscio, la pioggia è solo qualche goccia. I piloti Ferrari escono con gomme e usate e si pongono a rischio. Quando c'è da fare il tempo Leclerc si salva, è sesto, Hamilton no. Lewis fuori: è dodicesimo. McLaren davanti a Stroll. Con Hamilton è eliminato pure Antonelli.

Q3: Leclerc dopo il primo tentativo è sesto, alle spalle pure di Verstappen e Alonso. Piastri e Norris nettamente avanti, primo e secondo, con Russell alle loro spalle. Leclerc poi si prende la pole. Charles fa un giro perfetto, non pensava di realizzarla la pole position e invece le due McLaren crollano clamorosamente e gli danno una piccola mano. Russell è quarto, Verstappen ottavo.

Griglia di Partenza del Gran Premio d'Ungheria

1ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren)

2ª fila: Lando Norris (McLaren), George Russell (Mercedes)

3ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin)

4ª fila: Gabriel Bortoleto (Sauber), Max Verstappen (Red Bull)

5ª fila: Liam Lawson (Racing Bulls), Isack Hadjar (Racing Bulls)

6ª fila: Ollie Bearman (Haas), Lewis Hamilton (Ferrari)

7ª fila: Carlos Sainz (Williams), Franco Colapinto (Alpine)

8ª fila: Kimi Antonelli (Mercedes), Yuki Tsunoda (Red Bull)

9ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Esteban Ocon (Haas)

10ª fila: Nico Hulkenberg (Sauber), Alexander Albon (Williams)