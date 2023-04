Leclerc ruba il posto a Perez a Baku, l’amaro sarcasmo del pilota Ferrari: “Lasciami almeno questo” Nel retro podio dopo la gara del GP dell’Azerbaijan della Formula 1 2023 Charles Leclerc è stato protagonista di un curioso siparietto con Sergio Perez: il pilota della Ferrari si lascia andare ad una battuta sarcastica dietro cui si cela un pizzico di frustrazione.

A cura di Michele Mazzeo

Il GP dell'Azerbaijan ha regalato le prime gioie stagionali al pilota della Ferrari Charles Leclerc che propio nel weekend di gara sul circuito cittadino di Baku ha conquistato la prima pole e il primo podio in questo Mondiale di Formula 1 2023, a cui si aggiunge un secondo posto nella Sprint Race del sabato che gli ha consentito di aumentare il sensibilmente il suo fin qui scarno bottino di punti iridati. Nonostante ciò però il monegasco nella gara della domenica ha dovuto assistere ancora una volta impotente alla doppietta della Red Bull con il vincitore Sergio Perez e il campione del mondo Max Verstappen che lo hanno fatto scontrare fin da subito con la realtà sverniciando senza lasciare possibilità di replica la sua SF-21 e imprimendo poi un passo impossibile da tenere per la monoposto del Cavallino per quasi tre quarti di gara (il distacco dal messicano alla bandiera a scacchi è stato di oltre 20 secondi).

Per quanto dunque contento per aver centrato il massimo possibile, inevitabile che Charles Leclerc, le cui aspettative ad inizio stagione erano quelle di lottare con Verstappen per il titolo di campione del mondo, abbia accolto il verdetto della pista di Baku con anche con un leggero pizzico di frustrazione dato che pur avendo svolto un weekend perfetto senza intoppi e senza alcuna sbavatura ha dovuto far da spettatore all'ennesimo trionfo della Red Bull.

E proprio quel pizzico di frustrazione si sembra celare dietro il siparietto andato in scena nel retro podio di Baku, dove i primi tre classificati della gara del GP dell'Azerbaijan si sono intrattenuti in attesa della cerimonia di premiazione. Il monegasco mentre stava parlando con Perez e Verstappen di ciò che era accaduto durante la corsa appena terminatasi è andato a sedere sulla sedia posta al centro (quella che per tradizione spetta al vincitore nel rispetto della canonica disposizione sul podio). L'olandese si è seduto alla sua sinistra, mentre il messicano, con il quale stava parlando amichevolmente, è rimasto in piedi proprio davanti a lui. L'impressione di Leclerc è quella che il vincitore del gran premio volesse sedersi nel posto a lui riservato e per questo chiede "Vuoi il tuo posto?" facendo la mossa di alzarsi. Perez lo invita a rimanere seduto lì e si adagia sulla sedia posta alla sua destra.

Ed a quel punto che l'amaro sarcasmo del pilota Ferrari viene fuori: "Lasciami questo, almeno il posto" dice infatti ridendo il 25enne di Monte-Carlo facendo emergere, seppur tramite una simpatica battuta (presa con ironia anche dallo stesso Perez), quel pizzico di amarezza per non avere la possibilità di lottare in pista per la prima posizione pur partendo dalla pole, quella prima posizione da cui proprio il messicano lo ha scalzato sia nella Sprint Race del sabato che nella gara del GP dell'Azerbaijan della domenica.