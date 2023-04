Ferrari impotente contro Red Bull nella gara di Baku, Perez vince davanti a Verstappen: Leclerc 3° Sergio Perez vince il GP dell’Azerbaijan della Formula 1 2023 davanti al compagno di squadra Max Verstappen: a Baku arriva il primo podio stagionale per la Ferrari con Charles Leclerc che chiude terzo ma lontanissimo dai primi due.

A cura di Michele Mazzeo

Nessun miracolo per la Ferrari nella gara del GP dell'Azebaijan della Formula 1 2023: Charles Leclerc, partito dalla pole position, si deve arrendere alla netta superiorità della Red Bull che sul circuito di Baku piazza un'altra doppietta con Sergio Perez che, dopo la Sprint Race del sabato vince anche la corsa della domenica davanti a Max Verstappen penalizzato da una chiamata del muretto della squadra austriaca in occasione dell'incidente di Nyck De Vries (che ha permesso poi al messicano di effettuare il pit-stop in regime di Safety Car contrariamente all'olandese).

Il monegasco della scuderia di Maranello si consola con il primo podio stagionale terminando la gara con un enorme distacco dalle Red Bull ma conquistando il terzo posto dopo aver resistito a Fernando Alonso che si è fatto più volte minaccioso nel corso dei 51 giri della corsa azera. Chiude quinto invece Carlos Sainz che ha commesso un grave errore facendosi superare e poi staccare dal connazionale dell'Aston Martin. Il madrileno è comunque riuscito a resistere nel finale all'assalto di Lewis Hamilton a bordo di una Mercedes che non sembra granché performante sulla pista di Baku. George Russell nel finale regala un ultimo acuto in una gara complessivamente anonima prendendosi il punto addizionale per aver messo a segno il giro veloce di giornata.

L'ordine d'arrivo del GP Azerbaijan a Baku della Formula 1 2023