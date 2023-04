Leclerc lotta e combatte ma è secondo, Perez vince la Sprint Race di Baku: Verstappen terzo Charles Leclerc è secondo nella Sprint Race di Baku. Vince il Checo Perez, terzo posto per Verstappen. Quinto Sainz. Primo podio per Leclerc, che domenica partirà dalla pole nel Gp Azerbaigian.

A cura di Alessio Morra

Una gara da leone, ma il successo della Sprint Race non va a Charles Leclerc. La Red Bull si prende tutto, pure la Sprint di Baku. Verstappen è terzo. Sainz quinto. Tutti i big a punti. A fine gara sono volate parole grosse tra Verstappen, arrabbiatissimo e con uno squarcio nella vettura, e George Russell. Domenica sarà ancora Leclerc a partire dalla pole position del Gp dell'Azerbaigian.

Leclerc parte dalla pole position, come farà anche domenica in gara, e mantiene agevolmente la prima posizione seguito da Perez. Russell invece va all'attacco e duella pesantemente con Verstappen. Bello da vedere per gli appassionati. Tre momenti di lotta estrema. Le emozioni si stoppano. Perché Tsunoda perde una gomma, dopo un contatto con il muro. Si rallenta. Prima c'è la Virtual e poi la Safety Car.

Quando si riparte è un'altra gara. Verstappen passa Russell, poi Perez si mangia Leclerc. In due giri lo prende e lo passa. Superiorità estrema della Red Bull. Charles resta comunque alle spalle di Perez e così prova a tenere almeno la seconda posizione, ma dietro di lui c'è un Verstappen pronto a guadagnare un'altra posizione. Dietro null'altro. Classifica praticamente statica con Russell quarto davanti a Sainz, Alonso e Hamilton. Albon ottavo, Piastri si toglie lo sfizio di passare Norris.

E niente di eccezionale accade nelle fasi finali con Verstappen che si avvicina molto a Leclerc, ma che non riesce a superarlo. Charles era lento, tempi alti, ma Max aveva dei problemi sulla sua Red Bull e non è riuscito ad affondare il colpo. Sainz chiude quinto, dietro Russell, ma davanti a Fernando Alonso e a Hamilton. Ottavo Stroll. Perez riesce a rosicchiare due punti a Verstappen nel Mondiale Piloti.