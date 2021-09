Leclerc punta sulla Ferrari per la gara del GP d’Olanda: “Spero di fare come mio fratello” Nonostante partirà dalla quinta casella della griglia di partenza, il pilota della Ferrari Charles Leclerc è fiducioso in vista della gara del GP d’Olanda di Formula 1 2021. Per il monegasco a Zandvoort sarà decisiva la partenza, e a tal proposito si augura di riuscire ad emulare quanto fatto dal fratello minore Arthur in gara-1 della Formula 3: “È una buona posizione di partenza e possiamo giocarcela con quelli davanti. Per noi sarà importante la partenza, speriamo di fare come mio fratello”.

A cura di Michele Mazzeo

Il quinto posto ottenuto in qualifica a Zandvoort non ha fatto perdere le speranze a Charles Leclerc in vista della gara del GP d'Olanda, 13° Gran Premio del Mondiale di Formula 1 2021. Il monegasco della Ferrari scatterà dunque dalla terza fila della griglia di partenza con al suo fianco il compagno di squadra Carlos Sainz, ma dopo quanto visto in pista crede di poter battagliare con i piloti che lo precedono e puntare anche alla vittoria. Il 23enne di Monte-Carlo infatti si augura di ripetere quanto fatto sul tracciato olandese dal fratello Arthur, vincitore della gara-1 della Formula 3 dopo esser partito dalla terza posizione e aver superato tutti già alla prima curva dopo una partenza fulminante.

Nelle parole di Charles Leclerc rilasciate a caldo dopo le qualifiche sul tracciato di Zaldvoort c'è infatti un po' di rammarico per una seconda fila che sembrava alla porta della Ferrari, ma anche tanta soddisfazione per quanto fatto dal fratello minore al mattino in F3:

"La 2ª fila era possibile, peccato. Ho chiesto troppo al run della Q3, ho perso un po' il posteriore in curva 10 e quell'errore ci è costato i centesimi del 4° posto – ha difatti spiegato il pilota del Cavallino ai microfoni di Sky Sport al termine delle qualifiche del GP d'Olanda –. È comunque una buona posizione di partenza e possiamo giocarcela con quelli davanti. Per noi sarà importante la partenza – ha poi aggiunto il monegasco –, speriamo di fare come mio fratello stamattina. Ogni partenza è diversa, proveremo a sfruttarla tutta. I banking di questo circuito sono interessanti, sono cose nuove. Provavamo linee diverse nelle libere per la qualifica – ha infine concluso Leclerc –, ma domani per la gara sarà diverso".