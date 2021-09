Verstappen in pole nel GP d’Olanda di Formula 1. Ferrari in terza fila con Leclerc e Sainz Max Verstappen si conferma il più veloce nelle qualifiche del GP d’Olanda a Zandvoort, 13° round del Mondiale di Formula 1 2021. L’olandese della Red Bull ha preceduto di appena 38 millesimi Lewis Hamilton. Partiranno in terza fila della griglia di partenza invece le Ferrari con Charles Leclerc 5° e Carlos Sainz 6°. Splendida prova per Antonio Giovinazzi 7° con l’Alfa Romeo. Scattano dal fondo Lando Norris (eliminato in Q2) e Sergio Perez (eliminato in Q1).

A cura di Michele Mazzeo

Max Verstappen conquista la pole position del GP d'Olanda di Formula 1 2021. Il pilota della Red Bull partirà dunque davanti a tutti nella gara di casa sul circuito di Zandvoort. L'olandese nelle qualifiche ha preceduto di appena 38 millesimi Lewis Hamilton. Terzo Bottas con l'altra Mercedes. La prima Ferrari in griglia di partenza sarà quella di Charles Leclerc che scatterà dalla 5ª casella, partirà 6° al suo fianco invece Carlos Sainz che dopo l'incidente nelle FP3 ha rischiato di non prendere parte alla sessione di qualifica. Grande prova dell'italiano Antonio Giovinazzi che eguaglia il suo miglior risultato in carriera chiudendo le qualifiche del GP d'Olanda in settima posizione con la sua Alfa Romeo. Partiranno dalle retrovie invece Lando Norris (eliminato in Q2) soltanto 13° con la McLaren e Sergio Perez (fuori in Q1) addirittura 16° con l'altra Red Bull.

Qualifiche del GP d'Olanda di Formula 1: tempi e risultati di Q1, Q2 e Q3 a Zandvoort

Max VERSTAPPEN 1:08.885 Lewis HAMILTON +0.038 Valtteri BOTTAS +0.337 Pierre GASLY +0.593 Charles LECLERC +0.642 Carlos SAINZ +0.652 Antonio GIOVINAZZI Esteban OCON Fernando ALONSO +1.071 Daniel RICCIARDO +1.281 George RUSSELL (eliminato in Q2) Lance STROLL (eliminato in Q2) Lando NORRIS (eliminato in Q2) Nicholas LATIFI (eliminato in Q2) Yuki TSUNODA (eliminato in Q2) Sergio PEREZ (eliminato in Q1) Sebastian VETTEL (eliminato in Q1) Robert KUBICA (eliminato in Q1) Mick SCHUMACHER (eliminato in Q1) Nikita MAZEPIN (eliminato in Q1)

La griglia di partenza del GP Olanda 2021 di Formula 1 a Zandvoort