Qualifiche F1 GP Olanda a Zandvoort in diretta, via al Q1: parte la caccia alla pole, Ferrari in pista con Leclerc e Sainz

Tra un'ora sul circuito di Zandvoort sono in programma le qualifiche di Formula 1 per il GP Olanda, tredicesimo appuntamento del campionato Mondiale. Piloti in pista in Q1, Q2 e Q3 per determinare le posizioni sulla griglia di partenza nella gara di domenica. Qualifiche che, date le limitatissime possibilità di sorpasso offerte dal tracciato olandese, saranno determinanti per la corsa.

Orari TV qualifiche di Formula 1 del GP Olanda a Zandvoort: a che ora iniziano

Le qualifiche del GP d'Olanda 2021 di F1 iniziano oggi alle ore 15. Alle 12 i piloti saranno impegnati nella terza sessione di prove libere e poi nel pomeriggio torneranno in pista sul tracciato di Zandvoort per la sessione di qualifica. Si parte con il Q1 per poi proseguire con Q2 e Q3 fino alle 16. Al termine delle qualifiche verrà stilata la griglia di partenza per la gara di domenica.

Dove vedere le qualifiche del GP Olanda F1 in TV e streaming su TV8 e Sky

Le qualifiche del GP d'Olanda a Zandvoort si possono vedere in diretta TV sui canali Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder) e Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare, 472 e 482 del digitale terrestre). Gli abbonati potranno anche guardarle in live streaming sull'app SkyGo e, dopo aver acquistato il singolo evento, anche su NOW. Le qualifiche del Gran Premio d'Olanda si potranno guardare anche in differita in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del decoder) a partire dalle ore 18.30.