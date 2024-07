video suggerito

Leclerc in pole position nel GP Belgio dopo le qualifiche dominate da Verstappen: Max partirà 11° Charles Leclerc in pole nel GP del Belgio. In prima fila con il monegasco ci sarà Perez, il più veloce è stato in realtà Verstappen, che però ha subito dieci posizioni di penalità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Charles Leclerc conquista la pole position a Spa. Nel Gran Premio del Belgio il più veloce delle Qualifiche e anche in modo nettissimo è stato Max Verstappen. Ma il pilota olandese a causa della sostituzione del motore ha subito 10 posizioni di penalità. E così sarà Leclerc, secondo nelle Qualifiche, a partire dalla pole, in prima fila con lui Perez, poi Hamilton e Norris. Sainz ottavo.

Q1: quando si parte la pista è bagnata, e tanto, ma non in alcuni tratti. La pioggia prevista non c'è, ma ciò produce una pista in completa evoluzione. Verstappen è totalmente di un altro pianeta a Spa, e pure su pista bagnata. Piastri vola, come Hamilton e Gasly, grande sorpresa. Leclerc si mette al sicuro. Sainz, Russell e Perez sono costretti agli straordinari. Nel finale la pista è sempre più veloce. Piastri si mette al comando, Gasly lo segue poi le Red Bull e le Ferrari. Hamilton e Norris si salvano. Eliminati i piloti della Haas, Tsunoda, Sargeant e Zhou.

Q2: la pioggia è sempre in agguato. Tutti in pista, tutti insieme appassionatamente. Verstappen a vita a sé, vola, non cambia gomma e anche con la pioggia si migliora. Dietro di lui accade di tutto e a turno se la rischiano tutti. Hamilton è secondo, alla fine, davanti a Russell e Piastri. Le Ferrari non hanno problemi né con Sainz né con Leclerc. Salgono a bordo pure Alonso e Perez, che si salva per un soffio su Albon, eliminato con Gasly, Ricciardo, Bottas e Stroll.

Q3: Verstappen è di un altro pianeta e velocemente si prende la pole position. Si lotta per la seconda posizione, che vale la pole in virtù della penalità di Max. Perez piazza un tempone, Hamilton ci prova e veloce, mostra il suo talento ma non lo supera. Leclerc invece sì per appena dieci millesimi. Pole per il monegasco, che dopo la gara afferma di essere stato aiutato dalla pioggia. Pole numero 25 per il pilota monegasco, che domenica partirà davanti a tutti.

Griglia di Partenza del Gran Premio del Belgio

1ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Sergio Perez (Red Bull)

2ª fila: Lewis Hamilton (Mercedes), Lando Norris (McLaren)

3ª fila: Oscar Piastri (McLaren), George Russell (Mercedes)

4ª fila: Carlos Sainz (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin)

5ª fila: Esteban Ocon (Aston Martin), Alex Albon (Williams)

6ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Pierre Gasly (Alpine)

7ª fila: Daniel Ricciardo (Racing Bulls), Valtteri Bottas (Sauber)

8ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Nico Hulkenberg (Haas)

9ª fila: Kevin Magnussen (Haas), Logan Sargeant (Williams)

10ª fila: Zhou Guanyou (Sauber), Yuki Tsunoda (Racing Bulls)