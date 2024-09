video suggerito

Leclerc fa un’altra pole position stellare nel Gp di Baku: 1ª fila per Piastri, che precede Sainz Charles Leclerc partirà dalla pole position a Baku, in prima fila anche Oscar Piastri. Poi Sainz e Perez. Verstappen sesto. Deludente Norris addirittura finito in Q1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Charles Leclerc conquista ancora una volta la pole position del GP di Baku. In Azerbaigian in prima fila anche Oscar Piastri, che ha preceduto Sainz. Quarto posto per un rinato Sergio Perez, sesto Verstappen. Domenica si parte alle ore 13.

Q1: praticamente sono tutti in pista, quasi fissi. Perez si conferma veloce, così come Leclerc. McLaren a metà. Ma soprattutto Williams fenomenale con un Franco Colapinto superlativo. La Mercedes risale con Russell ed Hamilton quando monta la gomma rossa. Leclerc passa al comando a 4′ dal termine. Tsunoda piazza il colpo e si mette al sicuro. Alonso si mette al sicuro. Verstappen fa un giro pulito ed è terzo, passa pure Piastri. Fuori invece Lando Norris. L'inglese, rivale di Max per il titolo, è 17°! Eliminazione clamorosa, fuori anche Ricciardo, Bottas, Ocon e Zhou. Passa Bearman.

Q2: Dopo il primo tentativo c'è un uno – due Red Bull, old style, con Max davanti a Perez. Piastri terzo, Sainz e Leclerc nella top ten, ma entrambi con gomme usate. Quando ci riprovano i piloti della Ferrari scalano la classifica. Carlos si pone dietro le Red Bull, Leclerc stampa un 1.42.056 che vale il 2° posto, Max meglio di appena 14 millesimi. Verstappen chiude al comando. Hamilton si salva con il nono posto, bene Alonso e soprattutto Franco Colapinto, che chiude al sesto posto. Capolavoro dell'argentino.

Q3: la Ferrari fa un primo tentativo perfetto e possente. Leclerc primo, Sainz secondo, di un soffio lo spagnolo meglio di Piastri. Verstappen è sesto. Leclerc si migliora, Piastri pure e si prende la prima fila. Sainz terzo, poi Perez. Verstappen partirà dalla terza fila. Quarta pole position consecutiva a Baku per Leclerc, che coglie la pole numero 26 della sua carriera, in un circuito al quale è legato a doppio filo.

Griglia di Partenza del Gran Premio di Baku

1ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren)

2ª fila: Carlos Sainz (Ferrari), Sergio Perez (Red Bull)

3ª fila: George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull)

4ª fila: Lewis Hamilton (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin)

5ª fila: Franco Colapinto (Williams), Alex Albon (Williams)

6ª fila: Oliver Bearman (Haas), Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

7ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Nico Hulkenberg (Haas)

8ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Daniel Ricciardo (Racing Bulls)

9ª fila: Lando Norris (McLaren), Valtteri Bottas (Sauber)

10ª fila: Esteban Ocon (Alpine), Zhou Guanyoi (Sauber)