Leclerc dopo il trionfo in Bahrain cercherà di sfatare un altro tabù in Formula 1 Per quasi vent’anni chi ha vinto il primo Gp in calendario ha vinto il Mondiale di F1, ma dal 2010 è cambiato quasi tutto. Leclerc cercherà di sfatare un altro tabù.

A cura di Alessio Morra

Charles Leclerc ha iniziato la stagione 2022 vincendo in modo meraviglioso in Bahrain. Il pilota monegasco ha vinto da campione, ha realizzato pure la pole position e giro veloce, e naturalmente è anche leader del campionato avendo conquistato il successo nella prima gara stagionale, che un tempo era una garanzia di successo a fine anno. Ma nell'ultimo decennio le cose sono cambiate e Leclerc ora deve ‘sfidare' anche questa statistica.

Per quasi vent'anni c'è stata una statistica che rappresentava una garanzia di successo: chi vinceva la prima gara della stagione vinceva poi (quasi sempre) il titolo Mondiale. Una spiegazione tecnica ovviamente c'era, perché chi aveva la vettura migliore si presentava al top sin dall'inizio e generalmente portava a casa il campionato. Così è stato negli anni '90 per Senna, Mansell, Prost, Schumacher, Damon Hill, Hakkinen e poi nel decennio successivo è stato così per Michael Schumacher, ma anche per Kimi Raikkonen, Alonso, Hamilton e Button.

Michael Schumacher ha vinto spesso la gara d’esordio del Mondiale di Formula 1.

Ma dal 2010 questa statistica si è ribaltata in modo clamoroso. In quella stagione Fernando Alonso vinse il primo Gp della stagione, in Bahrain, guidava la Ferrari per la prima volta. Un avvio straordinario di un campionato che si chiuse in modo beffardo per lo spagnolo che nell'ultima gara perse il titolo, a vantaggio di Vettel, che esordì nella stagione seguente vincendo in apertura, il preludio di una stagione da dominatore. Poi, però, nelle tre annate successive chi ha vinto in avvio non ha fatto festa a fine stagione. Button, Raikkonen e Rosberg vinsero nel 2012, 2013 e 2014 a Melbourne, ma poi a conquistare il titolo sono stati Vettel, altre due volte, e Lewis Hamilton.

Valtteri Bottas trionfò nella prima gara del Mondiale 2020.

Nel 2015 e nel 2016 la tradizione si è ristabilita con Hamilton vincitore in Australia e Rosberg, che poi si accaparrarono il titolo Mondiale. Ma nelle ultime cinque stagioni il primo pilota a trionfare non ha vinto il titolo della Formula 1. Lo sa bene la Ferrari che ha iniziato il campionato vincendo con Vettel nel 2017 e nel 2018 (sempre in Australia), ma lo sa anche Bottas, che a Melbourne vinse nel 2019 e che si impose anche nel luglio 2020 in Austria, dove partì il campionato, dopo lo stop a causa della pandemia. Mentre nel 2021 Hamilton tagliò il traguardo per primo in Bahrain, ma Verstappen all'ultimo giro del campionato gli ha soffiato il titolo. E ora dopo aver riportato la Ferrari al successo, a Leclerc spetta il compito di sfatare anche quest'altro tabù.