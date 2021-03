La Ferrari si appresta a iniziare al meglio la sua nuova stagione. Il primo appuntamento con il Mondiale di Formula 1 si svolgerà in Bahrein. Charles Leclerc, il pilota monegasco della Rossa, è sceso in pista nelle libere odierne e si è detto soddisfatto dei miglioramenti apportati alla sua Ferrari sul circuito di Sakhir: "Sabato in qualifica ci divertiremo – ha sottolineato Leclerc – Non avrei mai pensato che fossimo già così competitivi". Il pilota della Ferrari, che quest'anno correrà con Carlos Sainz nel team italiano, non ha paura della competizione e del livello degli avversari.

"Vedremo quanto siamo distanti dagli altri team" ha detto, quasi a voler sottolineare il fatto che probabilmente, con questa Ferrari, sarà tutta un'altra storia. Un atteggiamento positivo da parte del pilota monegasco che nella seconda sessione di prove libere ha raggiunto il dodicesimo tempo con la sua Ferrari (+0″765). Leclerc ha preceduto l'Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi (+0″893) e la Aston Martin dell'ex compagno di squadra, Sebastian Vettel (+0″922) che ieri ha anche salutato i meccanici all'interno del box della Rossa.

Dopo un'ottima FP1, il monegasco della Ferrari ha dunque chiuso 12° la seconda sessione. Ma il risultato più grande sta nei miglioramenti della Rossa in vista delle qualifiche di sabato. "Personalmente sono andato meglio nelle libere 1, non benissimo nelle seconde – ha sottolineato il pilota monegasco – Il team è molto motivato e sentiamo i miglioramenti dal 2020 ma solo sabato vedremo davvero e capiremo quanto siamo vicini agli altri".

Leclerc è entusiasta specie per il poco distacco dagli avversari: "Eravamo molto vicini, anche in qualifica sarà così – specifica Leclerc che nonostante tutto ammette la superiorità di Mercedes e Red Bull – Penso che saranno un po' davanti". Leclerc promette una qualifica di grande spessore domani dettando le linee guida: "Non abbiamo ancora spinto al massimo – dice il pilota monegasco – Ma hanno fatto tutti così anche se non sappiamo se si stiano nascondendo o meno".