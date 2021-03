Terminata anche la seconda sessione di prove libere del GP del Bahrain, primo appuntamento con il Mondiale 2021 di Formula 1. I risultati delle FP2 confermano quanto già visto al mattino nelle FP1 sul circuito di Sakhir. A piazzare il miglior tempo è stato infatti ancora Max Verstappen che con la sua Red Bull nella miglior tornata ha fermato il cronometro sull'1:30.847 precedendo di 95 millesimi Lando Norris ancora molto competitivo con la McLaren motorizzata Mercedes.

Terzo crono per il campione del mondo in carica Lewis Hamilton a testimonianza che la Mercedes non sembra essere miglior monoposto del lotto. Il britannico precede di appena 45 millesimi la prima delle Ferrari, quella di Carlos Sainz che chiude questa seconda sessione di libere con poco meno di tre decimi di ritardo dal leader Max Verstappen e davanti all'altra Freccia Nera di Valtteri Bottas. Soltanto 12° invece l'altro alfiere del Cavallino, Charles Leclerc (+0.765) che però ha dovuto abortire il proprio giro lanciato con gomme nuove soft a causa del traffico trovato in pista. Antonio Giovinazzi con l'Alfa Romeo si conferma il migliore tra i piloti del Biscione con Kimi Raikkonen che però ha visto condizionate le sue FP2 da un incidente rimediato in avvio di sessione che ha danneggiato la sua C-41.

Deludente prestazione invece per Sergio Perez con l'altra Red Bull: il messicano chiude infatti con la 10a prestazione di giornata finendo alle spalle anche di Daniel Ricciardo (6°), Lance Stroll (8°) e anche delle due Alpha Tauri del rookie Tsunoda (7°) e Pierre Gasly (9°). Prove non brillanti anche per il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel (14° con l'Aston Martin) e il due volte iridato Fernando Alonso (15° con l'Alpine).

GP Bahrain 2021 prove libere 2: risultati e tempi