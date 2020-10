Ferrari a due facce nelle Qualifiche del Nurburgring. Charles Leclerc è stato strepitoso ed è riuscito a conquistare la seconda fila. Il monegasco partirà quarto alle spalle dei tre piloti che stanno (in modo differente) dominando il campionato. In Germania Bottas è in pole, poi Hamilton e Verstappen. Vettel invece è stato eliminato in Q2 e scatterà solo dalla sesta fila.

Leclerc raggiunte, risultato inaspettato

Ha ritrovato il sorriso Charles Leclerc, che il talento non l’aveva mai smarrito, nemmeno nei momenti più bui di questa stagione – che hanno date e luoghi precisi: Spa e Monza. La Ferrari ha portato degli aggiornamenti che sono serviti al quasi 23enne pilota per ottenere la quarta posizione. Un risultato eccezionale se si pensa a quanto faticato negli ultimi due mesi. Leclerc si è messo dietro Albon e Ricciardo, cosa oggi tutt’altro che scontata:

Sono contento, non ce lo aspettavamo. Abbiamo portato un piccolo upgrade ma vedendo il risultato va nella giusta direzione ed è ciò che dobbiamo fare: piccoli step per arrivare dove vogliamo essere. Ho approfittato della mancanza di FP1 e FP2, siamo partiti con una base solida con bilancio e poi ho fatto un buon lavoro, con temperature basse di solito facciamo fatica, ma sembriamo andare forte. Tutta la griglia parte in incognito, non abbiamo dati sul passo gara.

Vettel delude ancora, solo undicesimo

Nelle prove libere del mattino aveva illuso. Si era pensato che l’aria di casa e gli aggiornamenti della Ferrari avessero dato verve anche al quattro volte campione del mondo che invece nella Q2 è stato eliminato, di un soffio, perché si è classificato undicesimo. Certo partirà comunque da una buona posizione, che gli può permettere di arrivare lo stesso in zona punti. Nelle interviste del post Qualifiche Seb si è lamentato ancora della sua Ferrari. Parole che sicuramente non avranno fatto piacere a Binotto: