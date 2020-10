Valtteri Bottas è scatenato. Dopo aver ottenuto la vittoria a Sochi, il finlandese chiude al comando l'unica sessione di prove libere del Nurburgring – che ufficialmente sarebbe dovuta essere la terza ma quelle di ieri sono state cancellate a causa del maltempo. Secondo posto per Lewis Hamilton, che ha commesso qualche errore di troppo e non è parso brillantissimo. La Ferrari è tornata (quasi) al vertice. Terzo posto per Leclerc, quinto per Vettel. Bisogna vedere se ci sarà una bella conferma nelle Qualifiche, che scattano alle 15.

Bottas davanti a Hamilton, è sempre Mercedes

Anomale queste prove libere del sabato mattina al Nurburgring, dove ieri non si è corso. In un certo senso la Formula 1 potrebbe aver sperimentato quello che potrebbe essere il suo futuro. La Mercedes ha fatto un po' fatica a trovare il giusto feeling, in particolare Hamilton a lungo nelle retrovie. Mentre McLaren e Renault hanno provato l'ebrezza del primato, che a lungo è stato nelle mani di Verstappen. Poi Bottas ha cambiato ritmo e si è preso il primo posto, mentre Hamilton ha recuperato nel finale.

Risveglio la Ferrari

Con un giro strepitoso Charles Leclerc ha artigliato il terzo posto, e lo ha fatto in modo meraviglioso. Il monegasco con grandissima carica poi ha dato vita a un duello, futile ma splendido, con Lando Norris. L'aria di casa e le novità sulla SF100 hanno fatto bene a Vettel, che si è piazzato quinto. Mai così bene in questo 2020. In mezzo alle Ferrari c'è Verstappen, sesto Lando Norris.

Hulkenberg può sostituire Lance Stroll

Nella FP3 non ha corso il pilota canadese che secondo alcune informazioni non sarebbe in buone condizioni. Stroll avrebbe un leggero malessere e per questo la Racing Point ha fatto giungere al Nurburgring di fretta Nico Hulkenberg, che ha già disputato due Gran Premi nel 2020 con questa scuderia, piazzandosi settimo nella seconda gara di Silverstone.