Alla vigilia del Gran Premio della Formula 1 dell'Eifel, novità importanti in casa Racing Point. La scuderia in "rosa" ha annunciato che Lance Stroll non si sente bene e dunque non è in grado di prendere parte alla sessione delle FP3. A tal proposito, la Racing Point ha richiamato Niko Hulkenberg atteso per le 13. Quest'ultimo, già sostituto nelle due gare di Silverstone di Sergio Perez, potrebbe dunque prendere il posto del canadese nelle qualifiche in programma alle 15.

"Lance Stroll questa mattina non si sente al 100% e quindi non parteciperà alle FP3. Le sue condizioni saranno valutate dopo la sessione per valutare se è idoneo alla guida, a quel punto la squadra confermerà i piani per Quali". Così la Racing Point ha annunciato che il pilota canadese non ha preso parte alle FP3, senza svelare il tipo di problema di salute con cui ha dovuto fare i conti. Le sue condizioni però sono monitorate, anche perché non è da escludere un miglioramento che possa permettergli di scendere in pista. A tal proposito la scuderia ha già convocato Niko Hulkenberg. Nel caso in cui Stroll dovesse alzare bandiera bianca, sarà il tedesco a girare nelle qualifiche con la Racing Point.

Niko Hulkenberg non è certo un volto nuovo per la Racing Point. Il pilota tedesco infatti è già salito a bordo in questa stagione della vettura rosa, per sostituire l’altro pilota Sergio Perez che nella fase iniziale della stagione ha dovuto fare i conti con il Coronavirus. L’esperto Hulkenberg ha affrontato i due Gran Premi disputati in terra britannica: se nella prima occasione non è riuscito a partecipare per problemi al motore, nel secondo ha ottenuto un buon settimo posto.