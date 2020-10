Valtteri Bottas ha conquistato la Pole Position al Gp dell'Eifel. Al Nurburgring il finlandese con un giro strepitoso si è messo alle spalle Lewis Hamilton e Max Verstappen. Splendido quarto posto per Charles Leclerc, che ha riportato in alto la Ferrari. Quinto Albon, nella top ten le Renault di Ricciardo e Ocon, le due McLaren e la Racing Point di Perez.

In pista c’è Hulkenberg

Hulkenberg si presenta al posto di Stroll, il tedesco arriva in pista alle 13 e dopo due ore, senza nemmeno aver girato al simulatore, scende in pista. Le sue Qualifiche sono complicate e non poteva non essere così. Chiude all’ultimo posto, ma a ogni giro è più veloce. Fuori in Q1 anche Raikkonen, mentre passa la tagliola Giovinazzi. Molto bene Leclerc, mentre Verstappen si mette davanti alle Mercedes.

Vettel fuori in Q2

Nella seconda manche le Mercedes e Verstappen dominano, Lewis si mette davanti, Leclerc all’ultimo secondo ottiene la qualificazione con un fantastico quinto tempo. E il monegasco ha messo fuori Vettel, che ha chiuso all’undicesimo posto.

Pole di Bottas

Per la pole la lotta è a tre, oltre ai soliti due della Mercedes c’è Verstappen che sogna il colpaccio, lo culla fino all’ultimo, ma poi Bottas con un giro strepitoso conquista la 14esima pole della sua carrierea, beffando pure Hamilton che per pochi millesimi conquista la prima fila, che è tutta Mercedes al Nurburgring.

Leclerc quarto

Tutta sua la seconda fila. Il monegasco ha usufruito di novità sulla sua Ferrari numero 16, ma è riuscito con grande bravura a conquistare la quarta posizione. Un giro strepitoso, uno dei tanti di questo sabato, gli è valso il quarto posto, si è messo alle spalle Albon e Ricciardo. Domani proverà l’ebbrezza di partire di nuovo tra i primi, e si divertirà sicuramente tanto.