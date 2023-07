Le risate di Verstappen per il trofeo rotto da Norris non sono piaciute: tensione in Red Bull Il superconsigliere della Red Bull Helmut Marko ha pubblicamente ripreso il pilota Max Verstappen per la sua reazione dopo che Lando Norris ha distrutto il suo trofeo sul podio del GP d’Ungheria della Formula 1 2023: “Gli insegnerò ad apprezzarlo”

A cura di Michele Mazzeo

Il GP d'Ungheria, se mai ce ne fosse stato bisogno, ha confermato la supremazia della Red Bull e di Max Verstappen in questo Mondiale di Formula 1 2023, con l'olandese che arriva all'ultimo gran premio prima delle meritate vacanze estive, il GP del Belgio, con un larghissimo margine in classifica sugli inseguitori frutto della mostruosa striscia di sette vittorie consecutive ancora aperta.

Nulla dunque sembra poter turbare la serenità che si respira all'interno della scuderia austriaca, almeno per quel che riguarda l'olandese (più frizzante invece l'aria che si respira nel box di Sergio Perez che sembra comunque essersi messo alle spalle il periodo nero ma il cui sedile è ancora a rischio), e invece alla vigilia del weekend di gara sul circuito di Spa-Francorchamps anche nel box del due volte campione del mondo c'è stata un po' di tensione.

La Red Bull infatti non ha preso bene il modo in cui Max Verstappen ha reagito all'incidente avvenuto sul podio al termine della gara di Budapest, cioè quello che ha visto Lando Norris, replicare il modo di festeggiare che aveva già adottato a Silverstone, e rompere questa volta il trofeo del primo classificato (un pregiatissimo vaso di ceramica fatto a mano costato 40mila euro che aveva richiesto una lavorazione durata circa sei mesi a cui hanno partecipato più di 30 diversi artigiani). Al team austriaco non sono difatti piaciute le battute ironiche e le grasse risate scambiate tra i due piloti riguardo l'accaduto, prima sul podio e poi anche in conferenza stampa. E, come di consueto, quando c'è da riprendere uno dei propri driver l'incaricato è il superconsigliere Helmut Marko.

L'80enne braccio destro di Christian Horner ha infatti ripreso pubblicamente il proprio pupillo accusandolo, seppur senza volerlo, di aver mancato di rispetto al Paese che ospitava il Gran Premio di Formula 1: "Gli ungheresi sono famosi per il loro amore per la preziosa porcellana. Anche ai miei tempi c'erano sempre bellissime ciotole e vasi. Questa è la tradizione ungherese, i giovani devono prima capirlo" ha infatti detto il potente manager della Red Bull in un'intervista rilasciata alla testata austriaca OE24. Lo stesso Marko ha anche annunciato che non farà sconti al leader incontrastato del Mondiale e nel momento in cui arriverà il trofeo sostitutivo (l'azienda ungherese ne sta producendo uno nuovo per sostituire quello distrutto da Norris) si aspetta che quest'ultimo mostri maggiore rispetto verso il popolo ungherese e la sua tradizione: "La copia del trofeo ci arriva in fabbrica e io nel frattempo insegnerò a Max ad apprezzare l'originale che si sta facendo sostituire" ha difatti chiosato Helmut Marko lasciando intendere che riprenderà personalmente Verstappen. Nulla invece ha detto riguardo l'imitazione del team radio di Leclerc fatta in conferenza stampa a Budapest dallo stesso olandese che ha indispettito diversi tifosi della Ferrari.