Norris distrugge il trofeo di Verstappen con lo champagne: scene inspiegabili dopo il GP Ungheria Curioso epilogo per GP d’Ungheria di F1, con Norris che ha distrutto il premio riservato al vincitore Max Verstappen durante i festeggiamenti.

A cura di Marco Beltrami

Scene inusuali nel GP Ungheria di Formula 1. In realtà non stiamo parlando della gara che non ha riservato particolari emozioni con l'ennesimo successo di Max Verstappen, il settimo di fila, e una Ferrari tutt'altro che brillante. Uno spettacolo inaspettato è arrivato al momento della cerimonia della premiazione, con protagonista assoluto Lando Norris.

Il pilota britannico della McLaren si è preso la scena prima in pista con un'ottima gara che gli ha permesso di chiudere al secondo posto davanti all'altro pilota Red Bull Perez. Entusiasmo incontenibile per il classe 1999 che si è fatto un po' prendere la mano al momento della festa. Le sue azioni sono diventate subito virali, anche se a pagarne le conseguenze è stato il trofeo riservato al vincitore.

Subito dopo gli inni nazionali, ecco che i primi tre piloti hanno avuto la possibilità di scatenarsi nei festeggiamenti con lo champagne. A quel punto ecco che Norris ha preso il suo bottiglione e l'ha sbattuto forte sul gradino del podio riservato al vincitore, per aprirlo. Il colpo è stato così forte che ha fatto cadere il trofeo di Verstappen, che era a pochi centimetri e che è caduto a terra frantumandosi.

Si è parlato tanto alla vigilia dei premi messi in palio dagli organizzatori del GP Ungheria di F1 in questa edizione. Le coppe molto particolari in stile neoclassico, di colore porpora e bianco ,di porcellana hanno un valore di circa 40mila euro. I tifosi si sono scatenati nei giorni scorsi accostandoli alle urne funerarie, prendendo così in giro gli organizzatori per la scelta.

Scene assolutamente particolari e inspiegabili dopo il fattaccio. Norris in primis non ha fatto una piega e pur vedendo il trofeo distrutto ha continuato a festeggiare spruzzando lo champagne sui suoi colleghi e tifosi. Anche Verstappen non è apparso per nulla dispiaciuto, ma anzi ha proseguito nella festa.

Insomma come se non fosse successo nulla, anzi: i due poi guardando il trofeo rotto hanno scherzato, lasciandosi andare a sorrisi. Subito dopo poi la McLaren attraverso il suo profilo ufficiale, si è scusata con Red Bull e Verstappen postando le immagini dell'incidente.