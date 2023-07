Il solito Verstappen domina anche il GP d’Ungheria: McLaren si conferma, Ferrari tragicomica Max Verstappen vince dominando anche il GP d’Ungheria e allunga sensibilmente nel Mondiale di Formula 1 2023: sul podio con lui Norris e Perez. Gara tragicomica per la Ferrari con Leclerc e Sainz che chiudono 7° e 8°.

A cura di Michele Mazzeo

Max Verstappen domina anche il GP d'Ungheria centrando così la sua nona vittoria su undici gare di questo Mondiale di Formula 1 2023, la settima consecutiva. L'olandese dopo aver sorpassato in partenza il poleman Lewis Hamilton ha impresso un ritmo insostenibile per gli altri per tutti i 70 giri andando a tagliare il traguardo con un largo margine di vantaggio su Lando Norris a bordo di una McLaren che anche all'Hungaroring si è confermata come seconda forza in griglia. Sul terzo gradino del podio è salito invece l'altro alfiere della Red Bull Sergio Perez autore di un'ottima rimonta dopo esser partito dalla nona casella.

Gara tragicomica invece per la Ferrari con Charles Leclerc e Carlos Sainz che hanno chiuso al settimo e ottavo posto al termine di una corsa in cui sono stati protagonisti di cose buone (la grande partenza dello spagnolo) ed errori (penalità di cinque secondi per il monegasco che ha superato il limite di velocità in pit-lane) a cui si aggiunge il disastroso primo pit-stop (con la pistola idraulica che non funzionava) che ha compromesso la corsa del 25enne di Monte Carlo.

L'ordine d'arrivo del GP Ungheria della Formula 1 2023