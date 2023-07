Norris recidivo, aveva già scherzato col trofeo di Verstappen: gli era andata bene Norris della McLaren aveva già rischiato di rompere un trofeo destinato al vincitore del Gran Premio di F1 a Silverstone.

A cura di Marco Beltrami

Il Gran Premio d'Ungheria ha fatto più parlare quasi per quanto avvenuto durante la premiazione che per la gara vinta ancora una volta da Max Verstappen. Tutto merito di Lando Norris che ha deciso di celebrare il secondo posto ottenuto in modo particolare, distruggendo il trofeo riservato al vincitore olandese della Red Bull. Non si è trattato di un caso isolato.

Il pilota inglese al momento di scatenarsi nei festeggiamenti con il classico bottiglione di champagne ha sbattuto lo stesso violentemente sul gradino del primo posto del podio. L'uomo McLaren è riuscito a far saltare il tappo, ma ha fatto cadere la "coppa" che sarebbe dovuta finire tra le braccia di Verstappen e di cui tra l'altro si era parlato a lungo per il suo stile particolare. Un trofeo che aveva scatenato l'ilarità dei tifosi che l'avevano considerato poco coerente con un Gran Premio di F1.

Un danno da 40mila euro, (questo il valore del premio che si è frantumato a causa della caduta) che però non ha fatto fare una piega né a Norris e né a Verstappen che ci hanno scherzato anzi su, prendendola a ridere.

Una situazione surreale che a sorpresa però non è isolata, visto che in realtà c'è un precedente con protagonista sempre Norris. Tutto si è verificato in occasione del Gran Premio di Formula 1 di Silverstone, quando il pilota britannico ha collezionato un altro secondo posto, sempre dietro il campione del mondo Red Bull.

In un video condiviso sul profilo ufficiale della F1 con la didascalia: "I trofei non sono al sicuro quando Lando è sul podio! L'Ungheria non era la prima volta. Guarda cosa è successo a Silverstone!", si può vedere il pilota rifare esattamente la stessa cosa, con lo stesso esito. Bottiglione sbattuto violentemente e trofeo per terra. In questo caso però fortunatamente l'oggetto non si ruppe, essendo di altra natura rispetto a quello di porcellana ungherese. Insomma Norris non ha imparato la lezione.