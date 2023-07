Il trofeo di Verstappen spaccato da Norris costava una fortuna: ci sono voluti 6 mesi per farlo Il trofeo di Max Verstappen per la vittoria nel GP d’Ungheria della Formula 1 2023 distrutto da Lando Norris sul podio dopo la gara era un pezzo unico fatto completamente a mano dall’enorme valore economico che ha richiesto una lavorazione di sei mesi. L’olandese della Red Bull potrà però avere un nuovo trofeo.

A cura di Michele Mazzeo

Il Gran Premio d'Ungheria della Formula 1 2023 non ha riservato grandi sorprese con Max Verstappen che ha dominato la corsa centrando la nona vittoria stagionale (su undici gare), la settima consecutiva, permettendo anche a Red Bull di piazzare uno storico record con 12 successi di fila nel Mondiale F1 come mai riuscito prima a nessun altro team.

A catalizzare l'attenzione nel post gara però non è stato né questo, né la conferma di una consistente McLaren, né la deludente Ferrari, bensì quanto avvenuto nel corso della cerimonia del podio con Lando Norris che si è lasciato prendere la mano durante i festeggiamenti distruggendo il trofeo del vincitore frantumatosi dopo che il britannico della McLaren lo ha fatto cadere dal primo gradino del podio.

Ovviamente la cosa ha fatto un po' irritare il campionissimo olandese che è uscito dall'Hungaroring solo con i cocci di quello che era un trofeo molto significativo da mettere nella propria bacheca personale e anche esclusivo in quanto si trattava di un pezzo unico dal grande valore economico (per lui magari no, ma per noi comuni mortali lo era certamente).

Dietro quell'urna in ceramica completamente lavorata a mano, come spiegato dall'Ceo di Herendi Porcelanmanufaktura Zrt (l'azienda manifatturiera ungherese che ha realizzato i trofei per il GP d'Ungheria), c'è stato infatti un lavoro durato quasi sei mesi che ha coinvolto più di 30 artigiani. Il trofeo distrutto da Lando Norris dunque era una vera e propria opera d'arte la cui realizzazione, come rivelato dal giornalista Sándor Mészáros, è costata circa 15 milioni di fiorini ungheresi (40mila euro) e quindi con un valore economico di molto superiore a quella cifra qualora fosse messo in vendita.

Il danno causato dal driver della McLaren è irreparabile, ma comunque Max Verstappen non rimarrà senza il trofeo del vincitore del GP d'Ungheria. La stessa azienda manifatturiera ha infatti annunciato che ci si è già messi in moto per costruire un nuovo trofeo da consegnare all'olandese della Red Bull. Ovviamente non lo potrà avere subito, ma non dovrà attendere nemmeno sei mesi. La Herend Porcelain Manufactory infatti mette da parte un duplicato dei trofei del Gran Premio di Formula 1 sulla base del quale potrà ora farne uno nuovo in poche settimane.