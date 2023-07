Verstappen imita perfettamente un team radio di Leclerc in conferenza: è uno sfottò alla Ferrari Nel corso della conferenza stampa post-gara del GP d’Ungheria della Formula 1 2023 Max Verstappen ha ironicamente imitato un team radio dell’ingegnere di pista di Charles Leclerc: un chiaro ed evidente sfottò nei confronti della Ferrari.

A cura di Michele Mazzeo

Il post-gara del GP d'Ungheria della Formula 1 2023 è stato ricco di episodi più o meno esilaranti. Dalla gaffe di Lando Norris che festeggiando sul podio ha mandato in frantumi il trofeo del vincitore Max Verstappen (un'opera d'arte fatta a mano dal grande valore economico), alla monoposto intrusa nel parco chiuso dell'Hungaroring, dal retroscena rivelato da Charles Leclerc riguardo alla radio mal funzionante sulla sua Ferrari fino al simpatico siparietto andato in scena tra Norris e Verstappen in conferenza stampa nel quale i due si addossavano vicendevolmente la colpa dell'incidente avvenuto sul podio, di certo non ci si è annoiati al termine della corsa magia della F1 dominata, come al solito, dal pilota Red Bull.

Ma durante la conferenza stampa ufficiale dei tre piloti andati a podio c'è stato anche un episodio, inizialmente passato inosservato, che non è stato gradito dai tifosi della Ferrari. Mentre Lando Norris stava rispondendo ad una domanda sulla strategia adottata dalla McLaren in gara, è infatti intervenuto Max Verstappen che, imitando la voce dell'ingegnere di pista di Charles Leclerc, Xavi Marcos, ridacchiando ha esclamato "Plan F?" seguito poi, sempre imitando la voce dello spagnolo, dal tradizionale "Copy!".

In tantissimi infatti hanno visto quello che può apparire come un simpatico siparietto come invece l'ennesimo sfottò rivolto alla Ferrari scimmiottando un ipotetico team radio di Leclerc. Questo è dettato dal fatto che più volte in passato il due volte campione del mondo ha preso di mira il team di Maranello e soprattutto gli strateghi del suo muretto parlando pubblicamente.

Lo scorso anno, per esempio, dopo la gara di Silverstone in un colloquio con Leclerc ripreso dalle telecamere era apparso sconcertato dalla decisione presa dagli strateghi della squadra di Maranello di farlo stare fuori con gomme hard usurate mentre era in testa ed era appena entrata in pista la safety car, e, sempre nel 2022, nel retro-podio del GP d'Ungheria insieme ai piloti Mercedes Hamilton e Russell aveva ironizzato, con tanto di fragorosa risata, sulla strategia messa in atto dalla Ferrari all'Hungaroring che aveva penalizzato nuovamente il monegasco. O ancora il suo sarcastico commento sulle strategie del Cavallino presente nel documentario ‘Max Verstappen: Anatomy of Champion' prodotto dall'emittente olandese Viaplay.

E non è nemmeno la prima volta che imita pubblicamente un team radio di Leclerc scimmiottando la voce del suo ingegnere di pista: di recente infatti il pilota della Red Bull era stato al centro delle polemiche per aver imitato l'accento di Xavi Marcos, utilizzando anche le frasi più ricorrenti pronunciate dallo spagnolo nei momenti più complicati della gara, durante una diretta su Twitch.

In quel caso molti utenti gli avevano fatto notare che era una mancanza di rispetto nei confronti degli avversari, nello specifico della Ferrari. Questo però non sembra aver in alcun modo scalfito Max Verstappen dato che a distanza di poche settimane ha riproposto lo sfottò nei confronti della Ferrari su un palcoscenico di portata ancora maggiore.