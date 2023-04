La vera opinione di Verstappen sulla Ferrari in un video di brutale onestà: li ha distrutti Un video che immortala Max Verstappen parlare insieme ai suoi più stretti collaboratori svela il suo vero pensiero riguardo alle strategie della Ferrari e alla gestione di queste nel Mondiale di Formula 1 del 2022: un dialogo fuori dai denti in cui il pilota della Red Bull ridicolizza il muretto del Cavallino.

A cura di Michele Mazzeo

Anche i piloti di Formula 1 hanno ormai imparato ad essere più diplomatici durante le interviste e quando parlano in pubblico. Sanno che dire ciò che davvero si pensa può provocare polemiche ed è per questo che spesso si limitano a dichiarazioni di facciata. E si è scoperto che, anche quello che appare oggi il meno incline a questa logica, cioè il campione del mondo in carica Max Verstappen in alcune circostanze ha evitato di esprimere il suo vero pensiero riguardo gli avversari. In un video che lo immortala in un colloquio informale con i suoi uomini più fidati, emerso in questi giorni, infatti è venuta fuori la sua vera opinione riguardo alla Ferrari, unica rivale, sua e della Red Bull, per i titoli iridati nel Mondiale F1 2022.

Un fuorionda che chiarisce qual era la sua considerazione del team di Maranello, all'epoca guidato da Mattia Binotto, e soprattutto del capo delle strategie Inaki Rueda (declassato e sostituito da Ravin Jain con l'arrivo di Vasseur nella stagione ora in corso), che in precedenza si erano resi protagonisti di alcuni errori clamorosi che avevano penalizzato i propri piloti, in particolar modo Charles Leclerc.

In realtà che il due volte campione del mondo, abituato alle perfette strategie della stratega Red Bull Annah Schmitz, fosse rimasto sorpreso da qualche scelta fatta dal muretto della scuderia del Cavallino nella prima parte dello scorso Mondiale, lo si era intuito. Soprattutto quando dopo la gara di Silverstone l'olandese in un colloquio con Leclerc era apparso sconcertato dalla decisione presa dagli strateghi della squadra di Maranello di farlo stare fuori con gomme hard usurate mentre era in testa ed era appena entrata in pista la safety car o anche quando nel retro-podio del GP d'Ungheria insieme ai piloti Mercedes Hamilton e Russell ha ironizzato, con tanto di fragorosa risata, sulla strategia messa in atto dalla Ferrari all'Hungaroring che aveva penalizzato nuovamente il monegasco.

Il video del retroscena, emerso in seguito alla pubblicazione del documentario ‘Max Verstappen: Anatomy of Champion‘ prodotto dall'emittente olandese Viaplay, certifica di fatto che non aveva grande stima degli uomini ai posti di comando nel muretto Ferrari durante la gare. In questo video infatti in uno spostamento in auto poco prima del Gran Premio del Belgio 2022 mentre si trovava insieme al papà Jos e ai suoi uomini più fidati emerge la sua vera opinione sulle strategie messe in atto dal Cavallino.

Si vede infatti il pilota Red Bull che, dopo aver controllato il meteo per il weekend di Spa-Francorchamps comunica che dovrebbe piovere sia il venerdì che il sabato ("Pioggia, venerdì e sabato" dice infatti il nativo di Hasselt). A questo punto uno dei ragazzi in auto chiede "Meglio sul bagnato, no?" ricevendo una risposta sarcastica da parte del due volte iridato che attualmente sta dominando anche il campionato F1 in corso. "C'è più caos. Però sull'asciutto, la Ferrari ha più opzioni per fare ca**ate con le strategie" ha difatti chiosato Max Verstappen ridicolizzando gli strateghi del Cavallino e lasciando intendere quale era la sua considerazione in quel momento di chi gestiva le strategie della squadra di Maranello, sulle quali addirittura contava per trarne vantaggio.