Chi è Ravin Jain, il giovanissimo nuovo responsabile delle strategie Ferrari dopo Rueda La Ferrari ha deciso di sostituire Inaki Rueda con Ravin Jain. L’ingegnere inglese, classe 1995, sarà il responsabile delle strategie al muretto box nel Mondiale di Formula 1 2023.

A cura di Alessio Morra

La nuova era quella di Frederic Vasseur è iniziata già da qualche settimana. Il nuovo Team Principal della Ferrari ha deciso di effettuare un importante cambiamento al muretto. Lo spagnolo Inaki Rueda, che era stato lo stratega nelle ultime stagioni, da adesso in poi lavorerà ‘solo' in fabbrica a Maranello Al suo posto, contestualmente, è stato promosso il giovanissimo Ravin Jain. Sarà lui l'uomo che dovrà fare le scelte più giuste in ogni Gran Premio. Sarà lui il nuovo stratega al muretto della Ferrari, farà il suo esordio in questa veste dal Gp del Bahrain in programma il 5 marzo.

La Ferrari al muretto volta pagina in modo davvero concreto. Quello di Binotto non è dunque l'unica grande novità del Mondiale 2023. In sella è rimasto solo Mekies. Perché oltre a Vasseur assume un ruolo importante Ravin Jain, nuovo capo strategico di Maranello. La notizia era nell'aria, ma comunque è sorprendente. Perché l'annuncio è arrivato nel giorno in cui sono iniziati i test del Bahrain.

L'ingegnere inglese, di origine indiana, avrà un compito importante e svolgerà un ruolo determinante. La Ferrari lo scorso anno era inferiore alla Red Bull, che ha vinto quasi tutte le gare, ma in alcuni momenti chiave della stagione il team italiano ha commesso una serie di errori piuttosto gravi, come accaduto in particolare nel Gp di Monaco. Ma errori di strategia enormi sono stati realizzati pure a Silverstone e in Ungheria.

Charles Leclerc in azione con la Ferrari nel day 1 dei test del Bahrain.

Chi è Ravin Jain? È un ingegnere inglese con origini indiane. Il nuovo capo delle operazioni al muretto della Ferrari nel 2015 ha ottenuto una laurea triennale in fisica all'Università di Oxford. Nel 2016 ha ottenuto la laurea magistrale con lode in fisica matematica e teorica. Classe 1995, giovanissimo è approdato in Formula 1, dove ha svolto un tirocinio con la Caterham e soprattutto con la Williams. Poi è passato alla Ferrari dove lavorerà a stretto contatto con i due piloti che sono suoi coetanei (Sainz è del 1994, Leclerc è nato nel 1997).

Ravin Jain ha preso il posto di Inaki Rueda e sarà lo stratega al muretto della Ferrari.

Con la scuderia italiana si è occupato di strategia e modelli matematici nell'Academy degli Ingegneri della Ferrari. Nel 2016, dopo aver ottenuto la laurea magistrale, ha firmato con il team Maranello che lo ha inserito a tempo pieno nel gruppo di lavoro come ingegnere facente parte del gruppo che crea le strategie. Ha attraversato quindi l'ultima fase della gestione di Arrivabene e tutta quella di Mattia Binotto.

Nel 2021 è diventato membro permanente del muretto box. Ora ha ottenuto la promozione a responsabile delle strategie al posto di Rueda. Un compito tanto importante quanto determinante. Perché da decenni ormai le strategie sono fondamentali, soprattutto in gare equilibrate e in situazioni complesse, dovute alla pioggia o alla Safety Car. Ravin Jain dovrà essere perfetto o quasi come lo è Hannah Schmitz, stratega della Red Bull, artefice di moltissimi dei successi di Max Verstappen e pure di Sergio Perez.