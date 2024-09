video suggerito

Come è nata la geniale strategia della Ferrari con cui Leclerc ha vinto a Monza: “Era il nostro piano” Il team principal della Ferrari Frederic Vasseur ha svelato come è nata la geniale strategia che ha permesso a Charles Leclerc di vincere il GP d’Italia della Formula 1 2024 a Monza: “Era in programma già dall’inizio” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

151 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo un periodo complicato la Ferrari è tornata a vincere nel Mondiale di Formula 1 2024 con Charles Leclerc che ha riportato la Rossa a trionfare nella gara di casa a Monza. E lo ha fatto con una SF-24 che, seppur dotata di un ultimo pacchetto d'aggiornamenti, non era la monoposto migliore in pista. Determinante per battere le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris nella corsa del GP d'Italia è stata infatti l'azzardata strategia ad una sosta che ha permesso al monegasco, grazie anche al lavoro del compagno di squadra Carlos Sainz, di gestire il tempo guadagnato e arrivare al traguardo con gomme hard vecchie di 38 giri ma ancora con un piccolo margine sull'arrembante australiano.

Una mossa che ha sorpreso tutti gli avversari, ma che non è stata figlia di un'intuizione arrivata a gara in corso. Già perché la strategia ad una singola sosta era stata pianificata nel briefing pre-gara ed è stata poi portata avanti nonostante nel primo stint con gomme medie le cose, in termini di degrado e graining, non erano andate esattamente come da previsioni.

A rivelarlo è stato il team principal della Ferrari Frederic Vasseur al termine della gara: "La strategia è stata buona ed era in programma già dall'inizio. È vero che il degrado nel primo stint ci ha sorpreso, ma noi siamo riusciti a gestirlo meglio degli altri e quindi ci siamo attenuti al nostro piano. Era rischioso, ma aumentando il gap dal quarto e quinto posto, se fosse andata male, avremmo concluso la gara terzo e quarto come eravamo praticamente ad inizio gara. I piloti sono stati eccezionali nella gestione delle gomme, le hanno trattate bene senza spingere più del dovuto" ha difatti confessato ai microfoni di Sky il manager francese.

Ovviamente durante la gara, oltre ad episodi in cui la tensione stava per prendere il sopravvento, non sono mancati i momenti in cui la strategia pianificata, quella che ha poi portato alla vittoria di Leclerc, è stata messa in discussione: "Ad un certo punto abbiamo pensato che saremmo andati sulle due soste, ma poi nella prima parte del secondo stint non abbiamo avuto eccessivo degrado. Charles era a suo agio e non ha spinto troppo. Ci sentivamo al sicuro.

Quando ci siamo resi conto che lo scenario peggiore sarebbe stato il terzo e quarto posto, allora siamo tornati al piano originale. A quel punto abbiamo chiesto ai ragazzi di mantenere un ritmo costante sul giro e loro lo hanno fatto molto bene. Charles ha avuto tutto sotto controllo ed è andata molto bene" ha difatti aggiunto Frederic Vasseur spiegando di fatto come è nata la geniale strategia che ha permesso a Leclerc di vincere il GP d'Italia della Formula 1 2024 sul circuito di Monza.