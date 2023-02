La Ferrari rimuove il responsabile dei disastri al muretto: viene spedito a Maranello La Ferrari cambia lo stratega al muretto con effetto immediato: il nuovo team principal Frederic Vasseur ha rimosso lo spagnolo Iñaki Rueda, dirottato in fabbrica a Maranello, sostituendolo col giovanissimo Ravin Jain. Toccherà a lui fare le scelte giuste nei momenti decisivi: l’obiettivo è riportare in Italia il Mondiale di Formula 1.

A cura di Paolo Fiorenza

Da oggi si inizia a fare sul serio per la Formula 1 e per la Ferrari: è infatti il primo giorno di test dei tre che sono previsti nell'intero weekend. Tante novità da tenere d'occhio in pista ma anche fuori, visto che la scuderia di Maranello ha deciso di cambiare il proprio stratega al muretto, segno evidente che il nuovo team principal Frederic Vasseur ha riconosciuto i tanti errori fatti nelle ultime annate.

Fino a domenica i dieci team del circus potranno per la prima volta quest'anno – ma anche per l'unica concessa prima del GP del Bahrain con cui partirà ufficialmente la stagione il prossimo 5 marzo – scendere in pista per capire a che punto sono dopo il lavoro fatto in inverno su telaio, motore e componentistica. Sul medesimo circuito di Sakhir in Bahrain si potrà dunque cominciare a togliere un primo velo dal reale potenziale delle vetture.

La Ferrari di Carlos Sainz in pista a Sakhir nel primo giorno dei test di Formula 1

È il momento in cui le aspettative dei tecnici e i sogni dei tifosi sono messi alla prova della pista: la curiosità è tanta soprattutto intorno alle monoposto che presumibilmente si giocheranno il Mondiale: la Red Bull di Verstappen e Perez e la Mercedes W-14 di Hamilton e Russell, oltre alla Ferrari guidata dai confermati Leclerc e Sainz. Il verdetto del cronometro in questi tre giorni a Sakhir sarà importante, ma si tratterà soltanto del primo mattoncino posto all'inizio di una stagione lunghissima, nel corso della quale bisognerà poi essere capaci di progredire ulteriormente, sia sviluppando la vettura sia adottando la strategia giusta in prova e soprattutto in gara.

Che quest'ultimo fosse un punto dolente della Ferrari lo si era capito osservando i ripetuti disastri che l'anno scorso avevano vanificato il potenziale della Rossa, che ad inizio stagione pareva in grado di lottare fino alla fine per il titolo, salvo poi naufragare in tante scelte sbagliate che l'hanno tagliata fuori dalla contesa con la Red Bull già a metà del calendario. Basti ricordare su tutte la disastrosa chiamata ai box di Leclerc nel GP di Monaco che gli costò la vittoria o per quanto riguarda le prove la decisione di montare gomme intermedie sulla vettura del monegasco (unico tra tutti i piloti) per l'inizio del Q3 al GP del Brasile.

Frederic Vasseur è il nuovo team principal della Ferrari: ha preso il posto di Mattia Binotto

Scelleratezze che il nuovo boss della Ferrari Vasseur ha valutato, decidendo di porvi rimedio nell'unico modo possibile: rimuovere dal muretto il responsabile in capo delle strategie del Cavallino, lo spagnolo Iñaki Rueda. Il 44enne ingegnere era Head of Race Strategy della Ferrari dalla fine del 2014, ruolo poi ulteriormente potenziato dalla stagione 2021, quando era diventato Head of Race Strategy and Sporting. Rueda dunque non sarà più al muretto in veste di stratega, ma sarà dirottato in fabbrica a Maranello assumendo una posizione di supporto alla parte sportiva.

Vasseur, che ha preso il posto del dimissionario Binotto, aveva già fatto capire che ci sarebbero stati dei cambiamenti in tal senso: la questione delle strategie al muretto era chiaramente una delle massime priorità cui mettere mano dopo il suo insediamento in veste di team principal. Il francese peraltro aveva affermato che era sbagliato dare la colpa degli errori a un solo individuo, poiché riteneva che le procedure messe in atto fossero maggiormente responsabili di quello che era andato storto.

Iñaki Rueda non sarà più il responsabile delle strategie della Ferrari al muretto

"Quando parli di strategia o aerodinamica o di un altro argomento, devi evitare di concentrarti solo sulla cima della piramide – aveva detto Vasseur all'inizio di quest'anno – Molto spesso, quando parli di strategia, è molto più una questione di organizzazione che solo del tizio che sta sul muretto dei box. Sto cercando di capire esattamente cosa è successo in ogni singolo errore e cosa è accaduto l'anno scorso. E cercare di sapere se è una questione di decisione, se è una questione di organizzazione o di comunicazione".

Ravin Jain è il nuovo stratega della scuderia di Maranello

Pur con questa premessa metodologica, alla fine la conseguenza più evidente è stata il siluramento di Rueda e la sua sostituzione al muretto con un nuovo responsabile in capo delle strategie della Ferrari: Ravin Jain, che in precedenza era ingegnere di strategia di gara. Un elemento decisamente più giovane, visto che il britannico di origine indiana, laureato in fisica a Oxford, ha soltanto 28 anni, dunque è coetaneo di Sainz. Toccherà a lui fare le scelte giuste quando l'adrenalina sarà al massimo e bisognerà prendere decisioni vitali in pochi istanti. Ravin Jain avrà una leggerissima pressione: alle sue spalle c'è un popolo tifoso che da tanti anni spinge, spinge…