Test F1 2023 da oggi in Bahrain: orari, programma e dove vederli in diretta TV e streaming Oggi, venerdì 24 e sabato 25 febbraio sul circuito di Sakhir in Bahrain vanno in scena gli unici test pre-stagionali del Mondiale di Formula 1 2023: il programma con gli orari delle sessioni in pista e dove vedere in diretta TV e in live streaming gratis i test F1.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi, venerdì 24 e sabato 25 febbraio sul circuito di Sakhir, in Bahrain, le nuove monoposto da Formula 1 faranno il loro esordio in pista negli unici test pre-stagionali in vista del Mondiale 2023. Il programma di questa tre-giorni di test F1 prevede due sessioni giornaliere. Oggi si comincerà alle ore 8:00. Questo l'orario del debutto in pista delle vetture e dei piloti che prenderanno parte al campionato che comincia il prossimo weekend sempre a Sakhir con il GP del Bahrain (dal 3 al 5 marzo 2023). Grande attesa soprattutto per vedere il confronto tra la nuova Ferrari SF-23 di Leclerc e Sainz (lo spagnolo correrà al mattino, il monegasco nel pomeriggio) e la nuova Red Bull di Verstappen e Perez, ma anche la Mercedes W-14 di Hamilton e Russell. I test saranno trasmessi integralmente in diretta TV su Sky e in live streaming gratis su YouTube mentre non sarà possibile vederli in chiaro su TV8.

Test F1 Bahrain 2023, gli orari di oggi e il programma completo

Oggi la prima giornata dei test della Formula 1 2023 comincia alle ore 8:00 (ora italiana) e si conclude alle 17:30. Gli orari saranno uguali anche nel day-2 e nel day-3 di venerdì e sabato. Questo il programma completo dei test preseason F1 2023 che andranno in scena sul circuito di Sakhir in Bahrain da oggi, giovedì 23, a sabato 25 febbraio, con tutti gli orari delle sessioni in pista:

Giovedì 23 febbraio – prima giornata

Sessione 1: 08:00 – 12:00

Sessione 2: 13:30 – 17:30

Sessione 1: 08:00 – 12:00 Sessione 2: 13:30 – 17:30 Venerdì 24 febbraio – seconda giornata

Sessione 3: 08:00 – 12:00

Sessione 4: 13:30 – 17:30

Sessione 3: 08:00 – 12:00 Sessione 4: 13:30 – 17:30 Sabato 25 febbraio – terza giornata

Sessione 5: 08:00 – 12:00

Sessione 6: 13:30 – 17:30

Dove vedere i test F1 oggi in Bahrain: diretta TV e streaming su Sky

I test F1 2023 in programma da oggi al 25 febbraio in Bahrain si possono vedere in diretta TV e live streaming su Sky. La pay tv trasmette infatti tutte le sessioni di test sulla pista di Sakhir integralmente e in tempo reale su Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder satellitare) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico Matteo Bobbi e Marc Gené (solo per il day-3 in cabina di commento ci sarà anche Ivan Capelli). Inoltre per gli abbonati sarà possibile guardare i test F1 del Bahrain anche in live streaming sull'app Sky Go o, previa sottoscrizione del pass "sport", anche su NOW. Non sarà invece possibile seguire gli ultimi test prestagionali della Formula 1 2023 in chiaro dato che non è prevista la trasmissione delle varie sessioni sulla pista di Sakhir su TV8. Sarà comunque possibile vedere gratis la diretta di tutti i test F1 2023 sul canale YouTube e anche sul profilo TikTok di Sky Sport F1.