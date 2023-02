Ferrari spiazzata nei test F1 in Bahrain, il muso si ammacca in rettilineo: non era previsto Curioso imprevisto durante in test in Bahrain di Formula 1 per la Ferrari. Ad un certo punto è comparsa un’ammaccatura sul musetto della Rossa.

A cura di Marco Beltrami

L'attesa sta per finire in Formula 1 e la curiosità aumenta. Un'occasione d'oro per vedere all'opera finalmente le nuove vetture che saranno impegnate nel Mondiale 2023 sono i test pre-campionato in programma fino a sabato 25 in Bahrain. Occhi puntati sulla Ferrari SF-23 e sui primi risultati alla guida di Sainz e Leclerc, nella speranza che siano di buon auspicio.

Fondamentale prima di tutto ottenere i primi feed-back in pista anche per capire i dettagli da limare. Proprio durante uno dei giri sul tracciato di Sakhir è successo qualcosa di molto strano sulla rossa guidata dal pilota spagnolo, che ha conquistato l'attenzione di tutti.

Mentre Sainz era alle prese con un rettilineo sulla parte anteriore del musetto, qualcosa è cambiato. In pratica si è formato un "buco", con il telaio che si è piegato verso l'interno come se fosse stato colpito da un oggetto o da un pugno.

Una sorta di ammaccatura che non era presente inizialmente nella conformazione originaria, liscia e classica. A cosa è legata questa particolare disposizione nel "naso" della Ferrari? Potrebbe trattarsi di un'innovazione tecnica studiata dal team Ferrari, o un semplice imprevisto?

Questa flessione del musetto, stando a quanto trapelato dall'interno del box Ferrari e come riportato da Giulio Duchessa, non sarebbe un effetto voluto per generare magari dei vantaggi in pista a livello aerodinamico. A quanto pare si tratterebbe semplicemente di un problema legato alla pressione dell'aria ad altissima velocità, con il muso poi tornato "normale" quando il ritmo si è ridotto. Quella zona particolare del telaio non è strutturale e quindi può deformarsi in determinate (e rare) circostanze. Facile ipotizzare che si tratti di un pezzo difettoso, che potrebbe creare comunque problemi alla lunga soprattutto in caso di rottura.

Proprio per questo la Ferrari ha deciso di correre subito ai ripari, sostituendo il pezzo in questione. E infatti dopo i nuovi test, il problema non si è più riproposto con il nuovo musetto che è rimasto perfettamente dritto. È rimasto deluso chi pensava che potesse trattarsi di una nuova "diavoleria" studiata dalla Rossa per cercare di guadagnare in termini di aerodinamicità. Solo un imprevisto invece, che fortunatamente si è proposto nei test. Meglio prima, che durante le gare. Quest'anno infatti bisognerà ridurre ancor di più al minimo gli autogol.