Lascia la Ferrari F1 per la McLaren ma va via dopo 3 mesi, lo sfogo di Sanchez: “Accordi disattesi” Clamoroso annuncio della McLaren alla vigilia del GP del Giappone della Formula 1 2024: il direttore tecnico David Sanchez, che aveva lasciato la Ferrari per trasferirsi a Woking, va via dopo appena tre mesi. Il motivo? Il ruolo concordato non corrispondeva alla realtà. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Un annuncio improvviso scuote il paddock della Formula 1 alla vigilia del quarto round del Mondiale 2024. Il direttore tecnico della McLaren David Sanchez lascia la scuderia di Woking dopo appena tre mesi, una situazione resa ancora più surreale dal fatto che lo scorso anno aveva detto addio ad un ruolo di primo piano all'interno della Ferrari (dove era il capo degli ingegneri aerodinamici) proprio per effettuare il periodo di ‘leave gardening' e accasarsi quindi al team britannico in questa stagione.

Ora, dopo appena tre mesi dal suo arrivo, alla vigilia del GP del Giappone il tecnico francese lascia anche la nuova squadra, ma questa volta non per passare ad un'altra scuderia. Già, perché il motivo di questo surreale addio è da rintracciarsi nel disallineamento tra le aspettative e il ruolo effettivamente ricoperto all'interno della compagine guidata dal CEO Zak Brown e dal team principal Andrea Stella. A rivelarlo è stato lo stesso David Sanchez al momento dell'ufficializzazione della rescissione lampo del suo accordo con la McLaren:

"Sono grato di aver avuto l'opportunità di far parte di questa squadra. Sebbene il ruolo che avevamo immaginato e concordato non corrispondesse alla realtà della posizione che ho trovato, lascio con rispetto per il management, ammirazione per la dedizione dei miei colleghi e apprezzamento per l'apertura e l'onestà con cui abbiamo discusso e preso questa decisione. Auguro a questa squadra che prosegua con successo il suo viaggio verso la testa della griglia. Non vedo l'ora di affrontare la mia prossima sfida in F1" ha difatti detto l'ingegnere francese con un lungo trascorso alla Ferrari.

L'addio di David Sanchez dopo appena tre mesi dal suo insediamento ha costretto di conseguenza la McLaren a risistemare il proprio organigramma e la struttura della propria squadra. A prendere il posto del transalpino sarà Rob Marshall che è ora il nuovo capo progettista mentre Neil Houldey è stato nominato nuovo direttore tecnico dell'ingegneria (Peter Prodromou invece mantiene il ruolo di direttore tecnico dell'aerodinamica).

