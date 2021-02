Fausto Gresini continua a lottare per la vita nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Maggiore di Bologna. Dopo l'ultimo bollettino medico dei giorni scorsi, che confermava il peggioramento delle condizioni del dirigente del team di MotoGP Gresini Racing, a parlare è stato il figlio Lorenzo sui social. Rispondendo ad un utente, il ragazzo ha parlato di una situazione di stabilità per il papà che, dopo aver contratto inizialmente il Covid, ha dovuto fare i conti con una serie di complicazioni che hanno compromesso le sue funzioni d'organo.

Fausto Gresini, le ultime notizie sulle sue condizioni dal figlio Lorenzo

Come sta Fausto Gresini? Giorni di apprensione per il dirigente ed ex campione del mondo nella classe 125. Il figlio Lorenzo sul suo profilo Facebook ufficiale, ha risposto ad utente che gli ha chiesto novità ed eventuali buone notizie sulle condizioni del papà che è ricoverato ormai da quasi 60 giorni. "Al momento permane una situazione di stabilità con valori sufficienti", nessun miglioramento dunque ma soprattutto nessun peggioramento dopo che le condizioni di Fausto Gresini si erano aggravate, con il quadro clinico definito critico.

Gresini, quadro clinico grave e complicazioni respiratorie post Covid

A parlare infatti, in una nota divulgata poi dal Team di Gresini, il Gresini Racing, nel fine settimana era stato il dottor Nicola Cilloni, che aveva raccontato degli sforzi dello staff sanitario "nella speranza di una ripresa delle funzioni d’organo gravemente compromesse". Gresini dunque resta in coma farmacologico, sostenuto da un respiratore meccanico. I problemi di natura respiratoria sopraggiunti in seguito al Coronavirus si sono rivelati molto gravi per Gresini, che è stato nuovamente sedato dopo che inizialmente era stato anche risvegliato, con la possibilità di parlare con i suoi parenti. Quei parenti che ora sperano di ricevere buone notizie da condividere immediatamente con i tanti tifosi e appassionati che stanno facendo il tifo per lui.