La MotoGP non ha dimenticato Fausto Gresini morto lo scorso febbraio dopo aver lottato a lungo contro il Covid-19. E nel GP del Qatar, primo appuntamento del Mondiale 2021 della classe regina, sono stati tanti gli omaggi fatti all'ex patron del Team Gresini dalla sua squadra, l'Aprilia, ma anche dagli avversari. Tra i tanti tributi dedicati al due volte campione del mondo della 250cc spicca quello fatto dal pilota della casa di Noale Luca Savadori che per questa sua prima uscita stagionale ha voluto dedicare l'intero casco alla memoria del compianto Fausto Gresini.

Un gesto che non è passato inosservato anche perché il 27enne pilota cesenate, che deve proprio a Fausto Gresini il suo approdo in MotoGP (prima come tester e poi nel corso della passata stagione come pilota titolare in Aprilia al posto di Bradley Smith), appena inquadrato dalle telecamere della MotoGP durante le FP1 del GP del Qatar ha mostrato con orgoglio il suo casco sul quale campeggiano la bandiera italiana e il noto logo di Gresini ben visibile nella parte superiore.

Un gesto, quello di Lorenzo Savadori, molto apprezzato anche dal Team Gresini che in un tweet sul proprio profilo ufficiale a corredo delle foto del casco ha scritto: "Il casco omaggio di Lorenzo Savadori a Fausto Gresini è puro amore" accompagnando il tutto con l'hashtag #CiaoFausto e un grande cuore rosso. Un messaggio che fa capire quanto il tributo del pilota dell'Aprilia sia stato apprezzato dalla squadra che Fausto Gresini ha fondato e diretto fino a poco tempo prima di intraprendere la propria personalissima battaglia con il Covid-19 che lo ha portato poi alla morte dopo due mesi di terapia intensiva.