Non arrivano buone notizie sulle condizioni di Fausto Gresini. Il suo team, il Gresini Racing, ha pubblicato l'ultimo bollettino medico sulle condizioni dell'ex pilota e dirigente della MotoGP che da 55 giorni, dopo aver contratto il Covid, sta lottando presso il reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Maggiore di Bologna. Il quadro clinico è stato definito critico, nonostante lo sforzo dello staff medico che spera in una ripresa delle funzioni d'organo gravemente compromesse.

Gresini condizioni critiche, tutto è partito dal Covid

Fausto Gresini è in condizioni critiche. Il classe 1961 di Imola è alle prese con una vera e propria battaglia per la vita, dopo i gravi problemi di natura respiratoria sopraggiunti in seguito al Coronavirus. La situazione è praticamente disperata, visto che nelle ultime ore ulteriori complicanze hanno reso il quadro clinico del manager delle due ruote, preoccupanti. In realtà nei 55 giorni di ricovero, le condizioni di Gresini hanno fatto registrare alti e bassi (basti pensare che inizialmente era stato anche risvegliato dal coma, e aveva parlato in videochiamata con i suoi parenti), anche se già nello scorso fine settimana, la sua situazione generale sembrava virare verso un nuovo peggioramento confermato dunque dalle ultime notizie.

L'ultimo bollettino medico su Fausto Gresini

Nella nota sono state riportate, le parole del dottor Nicola Cilloni: "Fausto Gresini è ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna per il perdurare di una grave insufficienza respiratoria conseguente all’infezione da COVID-19. Purtroppo, sono sopraggiunte delle complicanze che rendono il quadro clinico critico. I sanitari continuano a curarlo con la massima intensità possibile nella speranza di una ripresa delle funzioni d’organo gravemente compromesse. È sempre sostenuto da un respiratore meccanico e in coma farmacologico".

Tutto il mondo dei motori e dello sport fa il tifo in queste ore per Gresini, nella speranza di un miglioramento delle sue condizioni. Solo pochi giorni fa l'ex campione del mondo nella 125 che ha dedicato tutta la sua vita alla passione per le moto, ha compiuto 60 anni ricevendo gli auguri dei familiari, attraverso uno splendido messaggio social. Sempre sui social sono tantissimi i tifosi e appassionati che stanno cercando di far arrivare il proprio sostegno a Gresini, nella speranza di un repentino miglioramento