Fausto Gresini continua a combattere come un leone. Il team principal della Gresini Racing, ricoverato da dicembre a causa del Covid, è ancora in gravi condizioni, a causa di complicazioni ai polmoni. Ad accompagnarlo in questa durissima battaglia c'è la sua famiglia che ha deciso di dedicargli uno splendido messaggio, nel giorno del suo 60° compleanno.

Quella di oggi è una giornata speciale per Fausto Gresini, che compie 60 anni. Un compleanno particolare per il manager ancora ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Maggiore di Bologna. La moglie Nadia e i figli hanno deciso comunque di fargli arrivare tutto il loro affetto anche attraverso i social attraverso uno splendido messaggio: "Oggi è un giorno speciale. E’ il compleanno del nostro papà, marito e campione. Quest’anno non lo passeremo insieme come le altre volte ma noi siamo sempre con te. Sappiamo quanto siano difficili questi giorni ma anche quanto sia grande la forza che hai dentro, e quanta te ne diamo noi per affrontare tutto. Sei uno che non molla mai e noi ti aspettiamo a braccia aperte. Buon compleanno".

Come sta Fausto Gresini e quali sono le ultime notizie sulle sue condizioni? L'ultimo bollettino risale a qualche giorno fa e evidenzia la difficile situazioni del team manager, che ha dovuto fare i conti con ulteriori complicazioni: "I polmoni, colpiti duramente dalla malattia e da una sovrapposta infezione, riescono a dare ossigeno al sangue solo aiutati dalla macchina per la ventilazione meccanica". I medici però hanno comunque sottolineato la tempra di Gresini che è stato definito "combattivo", ed è sempre stato cosciente tutte le volte che è stato periodicamente svegliato. E questo messaggio non può che rappresentare uno stimolo a non mollare per Gresini, che in questi mesi ha ricevuto tantissime dimostrazioni d'affetto.