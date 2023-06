La rivelazione a sorpresa di Vasseur sulla Ferrari dopo il GP Canada: ci saranno novità imminenti Dopo l’ottima prestazione fornita dalle Ferrari nella gara del GP del Canada, il team principal Frederic Vasseur in diretta TV ha fatto un annuncio a sorpresa rivelando importanti novità imminenti sulle SF-23 di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

A cura di Michele Mazzeo

La Ferrari esce dal GP del Canada con il rammarico per le deludenti qualifiche ma con ottimismo per come la SF-23 Evo ha performato in gara permettendo, grazie anche ad una perfetta strategia impostata dal muretto, a Charles Leclerc e Carlos Sainz di rimontare fino alla quarta e quinta posizione girando sui tempi dei migliori anche con gomme maggiormente usurate rispetto a loro (ai duellanti Alonso e Hamilton che si sono già dati appuntamento per una nuova battaglia nel prossimo GP e anche al trionfatore Max Verstappen che sembra però aver dovuto fare i conti con uno strano imprevisto ai freni della sua Red Bull).

Nella gara di Montreal sembra dunque che il consistente pacchetto di aggiornamenti introdotto sulle due rosse nel precedente weekend di Barcellona sia stato ottimizzato e abbia cominciato a dare i suoi frutti risolvendo parte dei problemi che hanno attanagliato le vetture di Maranello in questo complicato avvio del Mondiale di Formula 1 2023.

In casa Ferrari sembra dunque intravedersi la luce in fondo al tunnel con la lenta e graduale rivoluzione tecnica effettuata dal team principal Frederic Vasseur e il grande lavoro svolto in questi mesi a Maranello che sembrano abbiano iniziato a dare i primi risultati positivi. Ovviamente la strada per tornare a lottare con le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez per le vittorie è ancora lunga ma anche il numero uno del muretto della scuderia del Cavallino Rampante dopo quanto visto a Montreal, seppur con grande cautela, si è lasciato andare ad un certo ottimismo:

"È stata una buona giornata e una buona gara. Il riassunto del weekend è che sin da venerdì abbiamo avuto un passo competitivo sia sul giro secco sia sul passo gara, mentre in qualifica la giornata è stata difficile per via delle condizioni complicate della pista – ha difatti detto il transalpino analizzando ai microfoni di Sky il weekend del GP del Canada della Ferrari –. Siamo partiti decimi e undicesimi ed è stato frustrante, ma in gara abbiamo fatto una grande rimonta, con un buon passo e una buona strategia. Abbiamo deciso di lasciare i piloti in pista per girare in aria pulita e poter spingere liberamente, e loro hanno fatto un bel lavoro. Negli ultimi 30 giri avevamo lo stesso ritmo di Hamilton e Alonso, questo è un bel passo in avanti" ha quindi proseguito mostrando un certo orgoglio per il rendimento delle due SF-23 nella corsa di Montreal.

Sapendo che quella canadese è una pista un po' atipica per quel che riguarda il degrado delle gomme e il setup della monoposto, Frederic Vasseur aspetta ora conferme su altri tracciati più probanti prima di sbilanciarsi sull'effettivo valore della SF-23. "Stiamo migliorando passo dopo passo ma aspettiamo la conferma su altre piste perché Montreal è sempre particolare, è un circuito dove i cordoli fanno la differenza sull'assetto. Non voglio ancora dire se siamo pronti per vincere una gara, al momento siamo concentrati su noi stessi e sappiamo che se vuoi raggiungere un risultato serve un weekend perfetto dalle qualifiche alla gara. Senza dubbio in Austria ci saranno due tentativi, con la gara Sprint. Vedremo, io sono ottimista" ha difatti aggiunto il team principal della Ferrari mostrando una certa cautela nel dare eccessive speranze ai tifosi.

Nel corso della stessa intervista rilasciata a Sky subito dopo la gara del GP del Canada, Frederic Vasseur si è però lasciato sfuggire anche una notizia che può far aumentare l'ottimismo tra i supporter della scuderia di Maranello in vista del prossimo gran premio in calendario. A sorpresa infatti il team principal francese ha annunciato che la Ferrari porterà nel GP d'Austria un nuovo pacchetto di aggiornamenti alla SF-23 che dovrebbe permettere a Charles Leclerc e Carlos Sainz di avere una vettura ancora più performante sul tracciato del Red Bull Ring: "Non dobbiamo immaginare cosa possiamo fare ma dobbiamo concentrarci sul prossimo GP, dove porteremo ancora degli aggiornamenti alla macchina e dovremo mettere tutto insieme, senza fare errori" ha difatti chiosato Vasseur annunciando inaspettate novità sulle due rosse nel prossimo weekend di gara della Formula 1.