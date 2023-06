Verstappen trionfa anche in Canada, la Ferrari dà segnali di vita: gran rimonta di Leclerc e Sainz Max Verstappen vince anche il GP del Canada della Formula 1 2023 raggiungendo Senna per numeri di successi in F1: l’olandese precede Alonso e Hamilton. Grande prova della Ferrari con Leclerc e Sainz che chiudono 4° e 5° dopo una gran rimonat frutto di un’azzeccata strategia e una SF-23 che ha dato segnali di ripresa.

A cura di Michele Mazzeo

Il GP del Canada si conclude con i tre pluricampioni del mondo sul podio. Max Verstappen trionfa anche a Montreal raggiungendo per numero di successi in F1 il leggendario Ayrton Senna e regalando il centesimo acuto alla Red Bull in Formula 1 (l'ottavo su otto gare in questo Mondiale 2023). Alle sue spalle, ma non staccatissimi, alla bandiera a scacchi ci sono Fernando Alonso con la sua Aston Martin e Lewis Hamilton con la Mercedes che per tutta la corsa hanno duellato tra loro senza esclusioni di colpi.

La gara canadese regala però anche grandi speranze anche ai tifosi della Ferrari con Charles Leclerc e Carlos Sainz che, grazie ad una strategia perfetta e una SF-23 Evo che non ha più problemi di elevato degrado gomme, in rimonta chiudono in quarta e quinta posizione girando sui tempi dei migliori anche con pneumatici molto più usurati. Entrambi gli alfieri del Cavallino concludono la propria gara davanti a Sergio Perez che con l'altra Red Bull taglia il traguardo in sesta posizione staccato di oltre 10 secondi rispetto alle rigenerate Ferrari.

Tra i protagonisti della gara canadese anche Alexander Albon che con un lunghissimo stint su gomme hard da 57 giri è riuscito a portare la sua Williams al settimo posto nell'ordine d'arrivo finale. Il thailandese ha preceduto Esteban Ocon con l'Alpine, Lance Stroll con l'Aston Martin e Valtteri Bottas (battuto dal canadese al fotofinish) con l'Alfa Romeo che completano la top 10 di questo ottavo round del Mondiale di Formula 1 2023.

L'ordine d'arrivo del GP Canada della Formula 1 2023

Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) Fernando ALONSO (Aston Martin) +9.570 Lewis HAMILTON (Mercedes) +14.168 Charles LECLERC (Ferrari) +18.648 Carlos SAINZ (Ferrari) +21.540 Sergio PEREZ (Red Bull Racing) +51.028 Alexander ALBON (Williams) +60.813 Esteban OCON (Alpine) +61.692 Lance STROLL (Aston Martin) +64.402 Valtteri BOTTAS (Alfa Romeo) +64.432 Oscar PIASTRI (McLaren) +65.101 Pierre GASLY (Alpine) +65.249 Lando NORRIS (McLaren) +68.363* Yuki TSUNODA (AlphaTauri) +73.423 Nico HULKENBERG (Haas F1 Team) 1 L Guanyu ZHOU (Alfa Romeo) 1 L Kevin MAGNUSSEN (Haas F1 Team) 1 L Nyck DE VRIES (AlphaTauri) 1 L George RUSSELL (Mercedes) ritirato Logan SARGEANT (Williams) ritirato

*penalità di 5 secondi per eccesso di velocità durante il regime di safety car