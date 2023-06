Hamilton interrompe l’intervista di Alonso provocandolo: Fernando risponde con una promessa Al termine della gara del GP del Canada della Formula 1 2023 Lewis Hamilton e Fernando Alonso sono stati protagonisti di un improvvisato siparietto in diretta TV: il britannico interrompe l’intervista dello spagnolo con una battuta sarcastica, il pilota dell’Aston Martin risponde facendogli una promessa.

A cura di Michele Mazzeo

Tanti i piloti contenti dopo la gara del Gran Premio del Canada della Formula 1 2023. Max Verstappen felice per la vittoria che gli consente di raggiungere Ayrton Senna per numero di successi in F1 e allungare in vetta al Mondiale; la Ferrari soddisfatta per la rimonta di Leclerc e Sainz avvenuta grazie ad una strategia perfetta impostata dal muretto e una SF-23 che in virtù del sostanzioso pacchetto di aggiornamenti introdotto sembra aver risolto il problema dell'elevato degrado delle gomme in gara; ed entusiasti anche Fernando Alonso e Lewis Hamilton che sono riusciti nuovamente a salire sul podio e questa volta senza beccarsi distacchi abissali dall'olandese della Red Bull (che però ha dovuto fare i conti con un piccolo inconveniente occorso ai freni della sua RB19).

Lo spagnolo dell'Aston Martin ha vinto il duello con il sette volte campione del mondo per il secondo posto al termine di una lunga battaglia che li ha visti sorpassarsi l'un l'altro più volte, ma alla fine della gara canadese entrambi sembravano molto contenti di quanto fatto in pista. A conferma di ciò, dopo la cerimonia di premiazione, è arrivato anche un esilarante siparietto che ha visto i due "vecchi" rivali fare sarcasmo tra loro, provocarsi ironicamente e promettersi nuovi duelli in pista.

Al termine del GP del Canada infatti i due si sono recati nella mixed zone del circuito Gilles Villeneuve di Montreal per le consuete interviste con le TV accreditate. E mentre Alonso sta rispondendo alle domande dell'inviato di Sky Uk, Lewis Hamilton fa irruzione in diretta interrompendo l'intervista con una battuta sarcastica: "La sua reazione (alla partenza, ndr) è stata un po' lenta, dev'essere l'età" ha difatti detto il 38enne della Mercedes rivolgendosi al 41enne asturiano scoppiando poi a ridere.

Fernando Alonso ha reagito ridendo ma non ha perso l'occasione di ricambiare la provocazione: "Austria, tra due settimane" ha difatti risposto il due volte iridato promettendogli una nuova battaglia serrata nel prossimo GP della Formula 1 2023 (in programma al Red Bull Ring nel weekend del 2 luglio) sempre con il sorriso sulle labbra. A suggellare la "minaccia" arriva il gesto dello spagnolo che prima di riprendere la sua intervista chiude questo improvvisato siparietto dando una pacca sulla spalla a Lewis Hamilton che, ovviamente, incassa ridendo l'avvertimento del vecchio rivale con il quale evidentemente fuori dalla pista c'è ora quel rispetto che non sempre c'è stato tra i due in passato.