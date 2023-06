Verstappen ha corso con la carcassa di un uccello nei freni: il macabro incidente nel GP Canada Max Verstappen vincitore del Gran Premio del Canada di F1 ha corso in condizioni particolari dopo un curioso e macabro incidente in pista in avvio di gara.

A cura di Marco Beltrami

Nelle gare di F1 l'imprevisto è sempre dietro l'angolo e a fare la differenza spesso è la reattività e capacità di adattamento in tempi brevi dei piloti. Max Verstappen si è confermato un fuoriclasse anche in occasione dell'ultimo GP Canada vinto in scioltezza. L'olandese che ha eguagliato un'icona come Ayrton Senna toccando quota 41 vittorie complessive nel circus ha dovuto fare i conti con un imprevisto che ha rischiato di compromettere la sua gara.

Il campione del mondo più che con gli avversari, si è confrontato con un problema interno alla sua Red Bull figlio di un curioso incidente avvenuto in avvio di Gran Premio. Verstappen ha colpito e investito un uccello, che si trovava a ridosso di un cordolo all'altezza della curva 4 del tracciato. Purtroppo per il volatile non c'è stato nulla da fare, con Max che non è riuscito a scansarlo alla luce dell'alta velocità.

Nel video registrato dall'interno della telecamera posizionata sulla vettura di Max si può vedere qualcosa di scuro che contrasta con il bianco e il rosso del cordolo e poi il rumore dell'impatto, con l'olandese che ci ha messo qualche secondo per accorgersi dell'accaduto poi spiegato al suo box in un laconico team radio: "Penso di aver colpito un uccello".

Leggi anche Verstappen senza pietà su Perez dopo il flop nel GP Canada: non sembrano le parole di un compagno

Il povero uccello è stato centrato con l'anteriore destra della Red Bull che ha inevitabilmente riportato conseguenze. La carcassa dell'animale infatti è poi rimasta incastrata nel condotto dei freni della macchina per praticamente tutta la gara. Una limitazione e un rischio per Max Verstappen che però è riuscito comunque ad arrivare fino in fondo, tagliando per primo il traguardo e mettendo un altro mattoncino sulla strada che porta al titolo mondiale di Formula 1.

A sottolineare le difficoltà della gara canadese di Super Max ci ha pensato poi il team principal della Red Bull Christian Horner nelle dichiarazioni a margine del Gran Premio: "Il momento più importante che ha avuto Max è stato quando ha colpito un uccello che ha fatto poi metà della gara dietro il condotto del freno anteriore destro". Inevitabilmente una situazione che ha influito sulla prova di Verstappen che comunque è riuscito a gestire il tutto: "Ha avuto i resti dell'uccello per tutta la gara, che è stata molto controllata da parte sua".