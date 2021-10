La Red Bull cambia livrea, la Mercedes gufa: “Ci abbiamo già provato ed è andata male” La Red Bull in occasione del Gran Premio di Turchia cambia la propria livrea, i colori diventano il bianco e il rosso. La Red Bull omaggia così la Honda, che a lascia a fine stagione. La Mercedes, che due anni fa celebrò i 125 anni nel motorsport cambiando livrea in occasione del Gp di Germania, ricorda il suo precedente alla Red Bull con un post ‘sottile’ sui social.

A cura di Alessio Morra

La battaglia tra Mercedes e Red Bull ricomincerà a Istanbul, dove nel weekend si terrà il Gran Premio di Turchia. Hamilton, vincitore in Russia, ha solo due punti di vantaggio su Verstappen, mentre nel campionato costruttori i campioni in carica hanno un discreto margine sulla Red Bull, che all'Istanbul Park si presenterà con una livrea diversa dal solito. Il team austriaco omaggia la Honda e cambia colori, da un video pubblicato online si vede che sulle vetture di Verstappen e Perez ci saranno il bianco e il rosso. La Mercedes, in perenne battaglia, avvisa la Red Bull, o forse la mette in guardia, ricordando di quando pure loro cambiarono livrea, il risultato fu estremamente deludente. Hamilton sbagliò e gettò un successo, mentre Bottas si ritirò.

L'omaggio della Red Bull alla Honda

Il 10 ottobre si sarebbe dovuto tenere il Gp del Giappone, ma a Suzuka non si corre a causa della pandemia. La Red Bull (come l'Alpha Tauri) aveva deciso di omaggiare quel giorno la Honda, che darà l'ennesimo addio al circus al termine della stagione. Omaggio meraviglioso. Perché sono stati ripresi i colori della vettura che nel 1965 vinse la prima gara in F1 della Honda, ci riuscì Richie Ginther in Messico. La notizia è stata svelata sui social dalla Red Bull, che a differenza di tante altre scuderie raramente ha cambiato la propria colorazione.

La Mercedes ricorda il proprio disastroso cambio di livrea

A livello cabalistico la Red Bull rischia secondo la Mercedes, che nel Gran Premio di Germania del 2019 festeggiò i 125 anni nel motorsport, cambiò il colore delle Mercedes, le Frecce d'argento passarono al bianco opaco, anche le divise dei membri del team vennero portate al passato. La gara fu disastrosa. Verstappen trionfò davanti a Vettel e Kvyat. La pioggia cambiò la gara che Hamilton stava dominando. Lewis sbagliò all'ultima curva, finì in fondo, danneggiò la vettura e chiuse fuori dalla zona punti, vi rientrò solo grazie a due squalifiche. Bottas invece si ritirò mentre era all'inseguimento dei primi. Un weekend da cancellare, che la Mercedes non dimentica e ricorda alla Red Bull con un tweet in cui ha postato tre foto significative e a corredo ha scritto: "Livrea speciale? Ci abbiamo già provato una volta". Ogni riferimento è puramente casuale. La Mercedes avvisa la Red Bull e spera anche che il cambio di livrea non aiuti Verstappen e Perez.