La Red Bull cambia livrea e colori per il Gp di Turchia: “Vogliamo rendere omaggio alla Honda” La Red Bull a Istanbul sfoggerà una livrea unica. Il team austriaco omaggia la Honda e come svelato sui social cambia colori. La Red Bull riprende il bianco e il rosso che erano i colori della Honda che nel 1965 vinse il primo Gp della sua storia in Formula 1. Mentre l’Alpha Tauri scriverà un messaggio sulle ali delle vetture di Gasly e Tsunoda.

A cura di Alessio Morra

Nel fine settimana torna la Formula 1, i duellanti Hamilton e Verstappen si sfideranno nel circuito dell‘Istanbul Park che per il secondo anno consecutivo fa parte del calendario. Ma il Gran Premio di Turchia originariamente non si sarebbe dovuto disputare. Perché in calendario il 10 ottobre c'era il Gran Premio del Giappone, cancellato per il secondo anno consecutivo a causa della pandemia. A Suzuka ci sarebbe dovuto essere un doppio splendido omaggio per la Honda, che fornisce i motori a Red Bull e Alpha Tauri e che a fine stagione lascerà il circus. La Red Bull e l'Alpha Tauri, però, hanno deciso lo stesso di correre con delle livree speciali in occasioni del Gp di Turchia, sarà il loro modo di rendere merito alla Honda, che ha fatto passi da gigante in queste ultime stagioni con il cosiddetto ‘motorone'. La Red Bull riporterà in Formula 1 una colorazione antica e meravigliosa, mentre l'Alpha Tauri si limiterà a un messaggio sulla vettura.

Le RB16B della Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez saranno dipinte diversamente dal solito. Il muso è già visibile, la Honda su Twitter ha postato un video in cui si vede che i colori della Red Bull saranno principalmente il bianco e il rosso, che sono i colori della bandiera del Giappone e sono i colori della Honda Ra 272 che regalò il primo successo in Formula 1 alla Honda – quando Richie Ginhter trionfò in Messico. E ora non resta che aspettare la nuova livrea e bisogna capire se cambieranno anche le divise della Red Bull. Va da sé comunque che considerando il bianco e il rosso e la motorizzazione Honda viene alla mente anche l'epoca d'oro della McLaren di Senna e Prost.

L'Alpha Tauri, che ha un pilota giapponese (Yuki Tsunoda), oltre a Pierre Gasly, sulle ali delle due vetture ha fatto scrivere il messaggio ‘Arigato', che significa grazie in giapponese. Le parole di Chris Horner il CEO Red Bull: "Non vedevamo l'ora di dare ai fan giapponesi della Honda la possibilità di celebrare il nostro rapporto di grande successo in Formula 1, sul terreno di casa a Suzuka. Con la gara che cade vittima della pandemia, non potevamo far passare il fine settimana senza rendere omaggio alla Honda e ai suoi fantastici fan di casa portando un po' della sua eredità a Istanbul. La livrea scelta per le nostre vetture rende omaggio al notevole viaggio in F1 della Honda e speriamo di poter regalare ai fan un'altra vittoria con quei colori leggendari questo fine settimana".