La mesta immagine di Oscar Piastri: a un passo dal circuito guarda il GP con uno smartphone

Un weekend da dimenticare per Oscar Piastri in Azerbaigian. Dopo l’errore nelle Qualifiche, l’australiano ha sbagliato anche nel GP di Baku e dopo averlo fatto è rimasto a guardare tristemente la gara a bordo circuito con uno smartphone.

Anche le persone calme la calma possono perderla. Sarà una banalità. Un tempo si sarebbe detto che è una frase alla Catalano. Ma è così. Oscar Piastri, l'Ice-Man 2.0, che non regala generalmente e che sembra sempre glaciale a Baku ha perso totalmente la trebisonda. Un errore nelle Qualifiche, un errore in partenza e nel tentativo di recuperare, invece di pazientare, si è schiantato dopo poche curve. Ritiro. Safety Car, la gara riparte e di Piastri si perdono le tracce, fino a quando le telecamere non lo riprendono mentre tristemente vede la gara, praticamente a bordo pista, da uno smartphone, chissà di chi. In fondo è il leader del Mondiale e doveva sapere cosa stanno facendo quelli che lo inseguono.

Gli errori di Piastri a Baku

Piastri e Norris non scaldano i cuori, chi per un motivo chi per un altro. Vengono anche sottostimati. Lando sbaglia di più. Oscar è quasi infallibile. Ma a Baku è andato tutto storto. Un problema alla power-unit al venerdì, una sessione quasi persa e una lunga rincorsa a Norris e a SuperMax, una presenza sempre ingombrante. L'australiano sembrava tranquillo e in una botte di ferro, visti i 31 punti di vantaggio. Invece un errore nella Q3, a muro, malamente e nono posto in griglia.

Piastri si ritira dopo poche curve, Verstappen vince ma Norris non ne approfitta

La gara, peggio che andar di notte. Jump Start, cioè partenza anticipata, sarebbe stata penalità in gara ma la penalità non sarà scontata nella prossima gara (a Singapore). Si accorge dell'errore, rallenta, perde posizioni, chi è dietro lo infila, sente la necessità di recuperare. Stavolta non pazienta, si butta quando vede un varco, ma sbaglia errore gravissimo. Dopo 34 gare di fila a punti c'è uno zero nel suo score.Verstappen vince Norris il suo rivale diretto non ne approfitta troppo, settimo guadagna 6 punti e si porta a meno 25.

Piastri guarda il GP Baku dal circuito con uno smartphone

Quando la gara riparte c'è tensione e quasi ci si dimentica che si è ritirato il leader del Campionato di F1 2025. Così è fino a quando le telecamere non lo vanno a scovare mentre è tutto solo, soletto, a bordo pista, in una specie di stanzino, dietro un grata, con le gambe accavallate, con la tuta, ma senza casco mentre guarda da uno smartphone il Gp dell'Azerbaigian. Un modo per rilassarsi, per fare decompressione e per vedere Norris e Verstappen cosa stavano combinando. Di sicuro una cosa finora mai vista, in questo modo in Formula 1.